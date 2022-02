Skialpinista napadl dva strážce Národního parku Šumava

Břetislav Machaček 9.2.2022 19:54 Reaguje na Jakub Graňák

On vás k tomu nutí nadřízený, aby bylo co nejmíň problémů

se spornými případy a tak se uchýlíte k domluvě a nebo

dokonce profesní slepotě. Nekompromisní příslušník je

považován za potížistu, který plní šéfův stůl protokoly

a spornými případy. Chyba je v celém systému a ve výběru

loajálních šéfu, kteří netouží po komplikacích, aby se

jimi museli zabývat. Kdo nic nedělá, nic nezkazí a bývá

povýšen. No a aktivní blbec, je horší jak třídní nepřítel.

To platilo, platí a platit bude. U "potížisty" se čeká na

jeho přešlap, s radostí ho nikdo "nepodrží" a když ho

neudělá, tak ho "povýší" tam, kde už potíže dělat nebude.

To pak člověk raději odejde sám, aby si už nepřipadal

zcela zbytečný.

