Sněmovnu čeká spor o zálohování PET lahví

Sněmovnu čeká při schvalování novely zákona o obalech spor o možné zálohování PET lahví. Povinné zálohování navrhli v druhém čtení předlohy lidovečtí poslanci. Výbor pro životní prostředí už dřív doporučil snazší dobrovolné zálohování. Dolní komora bude o novele hlasovat pravděpodobně na zářijové schůzi.

Lidovci chtějí povinné zálohování PET lahví od roku 2025. Záloha by činila tři koruny, jako je tomu nyní u části skleněných lahví. Podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky by tím byli lidé více motivováni k vracení plastových lahví k dalšímu využití. Naopak poslanec TOP 09 Vlastimil Válek varoval před hrozbou, že by stát musel nahrazovat zmařené investice do linek na zpracování PET lahví.

Poslanec KDU-ČSL Jan Čižinský také navrhuje zařadit mezi obaly reklamní letáky. Část nákladů na jejich likvidaci by tím podle něho nesli i výrobci.

Poslanci budou také hlasovat o informační povinnosti obchodníků k mikrotenovým sáčkům. Poslanec ANO Ondřej Babka chce, aby v místech, kde je mají zákazníci k dispozici, musel být text s výzvou, aby si je brali "pouze v nezbytných případech a pouze v uváženém množství". Povinnost by platila v obchodech o rozloze nad 200 metrů čtvrtečních.

Vládní novela upravuje například povinnosti autorizovaných obalových společností. Stanovuje minimální hustotu sběrné sítě a další závazky, které vyplývají z evropské směrnice.

