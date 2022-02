Sokolov chce po městě vybudovat retenční nádrže na zalévání téměř za 20 milionů korun

Viktor Šedivý 11.2.2022 08:21

Ale to hezky sviští miliony.

Kolik ušetříme ročně - desítky tisíc nebo dokonce nějakou stovku? A bude to stát dvacet milionů?



Kolik stojí ročně vodné a stočné areál Baník, že pokládají za rozumné vrazit 13,7 milionu do zachycování dešťovky?

Jo aha, oni zaplatí dva a půl, většina jsou dotace a to se nepočítá, ty spadly z nebe.

