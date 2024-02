Soud zrušil rozhodnutí o umístění objektů na D49, může to zdržet její otevření Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | xtrekx / Shutterstock Ilustrační foto Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Krajský soud v Brně zrušil na základě žaloby Dětí Země a spolku Egeria rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje z předloňského září o změně umístění 22 objektů na budovaném úseku dálnice D49 mezi Hulínem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. Věc vrátil krajskému úřadu k dalšímu řízení. Vyplývá to z pravomocného rozsudku, který má ČTK k dispozici. Včera na něj upozornily Děti Země. Rozhodnutí soudu může prodloužit stavební řízení a posunout termín zprovoznění dálnice, které bylo plánováno na letošek, uvedla na dotaz ČTK mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Lucie Trubelíková. Nezákonně bylo podle soudu rozhodnuto o umístění některých objektů, které se stavbou dálnice D49 souvisejí. "Zahrnují protihluková opatření, provizorní napojení komunikací, retenční nádrže či odlučovače ropných látek. Konkrétně jde například o protihlukovou stěnu mezi obcemi Alexovice a Zahnašovice. Rozhodnutí soudu může negativně ovlivnit délku stavebního řízení a celkově posunout termín plánovaného letošního zprovoznění této stavby dálnice D49," uvedla Trubelíková. Děti Země uspěly s připomínkou, že krajský úřad do podmínek územního rozhodnutí nezahrnul všechny potřebné požadavky takzvaného stanoviska EIA, které posuzuje vliv stavby na životní prostředí, a ani se řádně nevypořádal s jejich návrhy na uložení nových deseti podmínek ke zmírnění zásahu dálnice do povrchových vod, do významných krajinných prvků a do krajinného rázu. Stavební úřad v Holešově na Kroměřížsku si zase podle aktivistů neobstaral správné stanovisko zlínského magistrátu k zásahu do přírody a krajiny, neboť ve spisu měl chybně jeho stanovisko ke stavebnímu řízení a ještě na jiné objekty. Spolek Egeria namítal, že část objemu znečištěných vod z povrchu vozovek neprochází přes odlučovače ropných látek, takže pokud se pak mají tyto vody vsakovat do půdy, existuje riziko znečištění podzemních vod. Ve druhé námitce upozornil, že retenční nádrž a její součásti nebyly správně umístěné na všech pozemcích a navíc z jejího popisu není zřejmé, zda skutečně zachytí potřebné množství znečištěných vod a dojde k jejich řádnému vyčištění. "S rozsudkem jsme spokojeni, neboť krajský soud nám uznal tři námitky a spolku Egeria další dvě námitky. Soudní řízení by standardně trvalo asi tři měsíce, ale bylo přerušené do vydání nálezu Ústavního soudu v prosinci 2023, v němž uvádí, že sporná část zákona o hodnocení vlivů prioritních dálnic na životní prostředí je v souladu s Ústavou ČR," uvedl předseda Dětí Země Miroslav Patrik. Proti rozsudku z 31. ledna, který nabyl právní moci 7. února, zvažuje ŘSD podání opravných prostředků. "Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost, na což máme dva týdny. Na objektech s pravomocným stavebním povolením bude stavba dále probíhat dle harmonogramu," uvedla Trubelíková. Soudy v souvislosti s dálnicí D49 ještě řeší dvě žaloby Dětí Země a jednu jejich kasační stížnost. V roce 2021 obnovená stavba dálnice D49 zahrnuje 17,3 kilometru dlouhý úsek mezi Hulínem a Fryštákem. Jeho zprovoznění plánuje ŘSD na konci letošního roku. Stavbu dálnice D49 silničáři slavnostně zahajovali v září 2008. Následně však soud zrušil stavební povolení a v červenci 2010 ministerstvo dopravy stavbu zastavilo. Zdržel ji nedostatek peněz i námitky ekologů. Budovaný úsek D49 odvede část tranzitní dopravy ze zastavěného území Zlína, Otrokovic na Zlínsku, Holešova, Hulína a dalších obcí na Kroměřížsku a Zlínsku. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

