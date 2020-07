Spory lesníků a ochranářů vyústily v uzavření dvou tras v Tatrách

Foto | David Jusko / David Jusko / unsplash.com Lesníci a ochranáři na Slovensku mají dlouhodobě rozdílný názor na zásahy člověka do přírody.

Spory státních institucí na Slovensku vyústily v uzavření dvou oblíbených turistických tras ve Vysokých Tatrách. Podle lesníků je důvodem ohrožení turistů suchými stromy, na jejichž odstranění nevydaly úřady povolení. Z vyjádření šéfa správy Tatranského národního parku (TANAP) ale vyplynulo, že lesníci, kteří značené stezky v TANAPu spravují, plánovali pracovat v terénu v nevhodném období.

Podnik Státní lesy TANAP oznámil, že uzavřel turistickou trasu, která vede lokalitou Zadné Meďodoly ve směru od Tatranské Javoriny po Kopské sedlo ve východní části nejvyššího pohoří Slovenska. Lokalita Kopské sedlo je pro turisty dostupná také po jiné značené stezce, a to z vesnice Ždiar. Uzavřena byla také trasa od Tatranské Javoriny přes Javorovou dolinu do sedla Sedielko, odkud zase pokračuje značená trasa do jižní části Tater. Na zmíněná omezení upozornila také horská záchranná služba.

Šéf správy TANAP Pavol Majko podle portálu hiking.sk řekl, že lesníci chtěli odstraňovat stromy v době hnízdění ptáků, které trvá od začátku března do konce srpna.

Již uzavření značené trasy do Kopského sedla vyvolalo kritiku turistů na sociálních sítích. Lesníci v reakci doplnili, že údržbu turistických tras komplikuje krátké vegetační období, nedostatek peněz, postup při zadávání veřejných zakázek, soukromé vlastnictví části pozemků a chybějí program péče v tomto nejstarším národním parku. Vysoké Tatry jsou oblíbeným cílem českých turistů.

Lesníci a ochranáři na Slovensku mají dlouhodobě rozdílný názor na zásahy člověka do přírody. Například před více než deseti lety ekologičtí aktivisté bránili lesníkům těžit po kalamitě dřevo v chráněných lokalitách Vysokých Tater. Nová slovenská vláda premiéra Igora Matoviče ve svém programovém prohlášení slíbila, že v národních parcích zavede přírodě blízké hospodaření.

