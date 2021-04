Stoletá lípa ve Žďáru nad Sázavou bude pokácena, odpůrce přesvědčilo vyšetření tomografem

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | szjeno09190 / Pixabay Petici proti kácení lípy podepsalo podle údajů radnice okolo 180 lidí.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Facebook města Žďár nad S8zavou

Stoletá lípa na sídlišti Libušín ve Žďáru nad Sázavou bude pokácena kvůli špatnému zdravotnímu stavu. Odpůrce kácení, kteří kvůli tomu sepsali petici, přesvědčily výsledky podrobného posouzení lípy tomografem, které arborista Daniel Stach představil na dnešním on-line setkání s veřejností. Jak řekli na závěr zástupci radnice, termín kácení zatím není stanovený. Slíbili, že o něm budou informovat.

"Bohužel u tohoto stromu se sešlo více věcí, které musíme sečíst a které spolu souvisejí," uvedl Stach. Za velký problém označil to, že je kořenová část stromu poškozená dřevomorem kořenovým. Uvedl, že tato dřevokazná houba nejdřív napadá centrální kořen, postupně prorůstá i do kmene. Strom podle něj může přesto vypadat vitálně, protože ho vyživují slabší kořeny.

"Šíření dřevomoru je docela rychlé. Pakliže se zjistí, že tam je plodnice, samotného mě to mrzí, ale vždycky říkám, že není na co čekat," řekl Stach. Upozornil na to, že když padá strom, padá rychle a je to velká váha.

Na stromě vysokém okolo 19 metrů je také trhlina po celé délce kmene a otevřená dutina v místě větvení.

Petici proti kácení lípy podepsalo podle údajů radnice okolo 180 lidí. "Nejsme žádní, řekl bych, šílenci, kteří by trvali na něčem, co se nedá zachránit," uvedl dnes Stanislav Kopal, který patřil mezi organizátory petice. Výsledky odborného posouzení lípy nezpochybnil ani žádný jiný účastník dnešní debaty.

Lípa rostla poblíž řeky Sázavy dřív, než kolem ní byly postavené vysoké panelové domy. Radnice odhadla stáří stromu na sto let.

Dnes je to strom s obvodem kmene 325 centimetrů. Starosta Martin Mrkos (Žďár-živé město) dnes slíbil, že radnice nechá místo lípy na sídlišti vysadit jiný velký strom.

