Strážci přírody v Moravském krasu uložili podstatně více pokut

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | moravskykras.ochranaprirody.cz "Pokuty jsme nejčastěji ukládali za vjezdy do přírody a parkování vozů tam, kde je to zakázáno, také za jízdy na čtyřkolkách v rezervaci, rozdělávání ohňů či rušení hnízdění sokolů," uvedl Tůma.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Strážci přírody v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras letos uložili už dvakrát víc pokut než za celý loňský rok. Zatímco loni jich rozdali 49, letos už 98. Z toho asi polovinu na jaře, kdy kvůli koronavirovým opatřením do přírody vyrazili i lidé, kteří do ní obvykle nechodí. ČTK to řekl zástupce vedoucího správy chráněné krajinné oblasti Antonín Tůma.

"Pokuty jsme nejčastěji ukládali za vjezdy do přírody a parkování vozů tam, kde je to zakázáno, také za jízdy na čtyřkolkách v rezervaci, rozdělávání ohňů či rušení hnízdění sokolů," uvedl Tůma.

Na místě mohou strážci přírody uložit pokutu až do výše 10 000 korun. Zhruba polovinu z letošních pokut strážci uložili na jaře, kdy kvůli sílícímu koronaviru platila karanténa, do přírody se ale chodit mohlo. Problém podle Tůmy ale byl, že do přírody vyrazili i lidé, kteří do ní obvykle nechodí a neví, jak se v ní chovat. "V létě jsme také ukládali pokuty, jejich počet se ale vrátil na obvyklou mez," dodal Tůma.

Nejvyšší letos dosud udělená pokuta byla za 5000 korun, strážci ji udělili dvakrát. A to za vzlet a přistání horkovzdušného balonu v rezervaci a za vjezd autem, rozdělávání ohně a táboření v rezervaci.

Úlohou strážců přírody není jen dohlížet a pokutovat, ale i radit a podávat informace, případně provádět přírodou. K ukládání pokut se strážci uchylují jen v případech významného rušení přírody.

Chráněná krajinná oblast Moravský kras je známá zejména Punkevními jeskyněmi, které jsou říčkou propojeny s propastí Macocha. V CHKO je přes 1100 jeskyní. Veřejnosti je běžně zpřístupněno pět z nich. Ročně je navštíví přes 350.000 turistů.

reklama