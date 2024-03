Teplé počasí probudilo první motýly už v polovině února. Vylétli žluťásci i babočky

Foto | Jan Moravec / ČSOP Babočka admirál.

Motýly je podle Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) letos možné díky neobvykle teplému počasí v přírodě pozorovat již od poloviny února. Obvykle vylétají až začátkem března. Svaz, který letošní rok vyhlásil Rokem motýlů, chce pomocí osvětové kampaně upozornit na skutečnost, že motýli z krajiny mizí, a jak je lze ochránit.

Nezaměnitelným a nepřehlédnutelným motýlem signalizujícím příchod jara je podle svazu žluťásek řešetlákový. Kromě něj jsou to také některé druhy baboček - babočka paví oko, babočka admirál i vzájemně si velmi podobné babočka kopřivová a babočka jilmová. A také babočka bílé c, drobný „flekatý“ oranžovohnědý motýl s nápadně zubatými okraji křídel. Pojmenován byl podle malé bílé skvrnky ve tvaru písmene C na rubové straně křídel.

Foto | Martina Kišelová / ČSOP Žluťásek řešetlákový. Zatímco samečci jsou výrazně žlutí, samičky jsou méně nápadně zbarvené, někdy i čistě bílé či s nádechem do zelena.

Jedná se o druhy, které přezimují jako dospělci. Mezi motýly je to spíše výjimka, mnohem běžnější je přezimování v podobě vajíčka, housenky nebo kukly. Motýli jsou přes zimu zalezlí v dutinách stromů a skal, ale často také u lidí doma, v nevytápěných sklepech, kůlnách, garážích či půdách.

Foto | Jan Moravec / ČSOP Babočka bílé C – drobná skvrnka v podobě písmene C je patrná, když má motýl složená křídla.

ČSOP skrze osvětovou kampaň také vyhlašuje literární a výtvarnou soutěž. Do ní je možné až do konce srpna zaslat výtvarné dílo, literární dílo nebo fotografii na téma "naši motýli". Soutěž je primárně určená pro děti a mladistvé, ale zapojit se mohou i dospělí. Svaz také na konec dubna připravil seminář, který se bude věnovat ochraně motýlů. Informace o dalších akcích lze nalézt na webových stránkách www.rokmotylu.cz. Řada aktivit je realizována v rámci národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity. Na mnohých aktivitách spolupracuje svaz s dalšími organizacemi.

Foto | Jan Moravec / ČSOP Babočka kopřivová a babočka jilmová – dva z časně jarních motýlů, které od sebe není snadné na první pohled odlišit.

Tematické roky vyhlašuje svaz ochránců přírody od roku 2020. Jejich cílem je upozornit veřejnost na ohrožení konkrétní skupiny rostlin či živočichů a vyzvat ji k zapojení do jejich ochrany. Po orchidejích, vážkách, netopýrech a koniklecích se tak letošek stal Rokem motýlů.

