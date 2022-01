Teploty oceánů rostly i v roce 2021, tvrdí studie

vaber 13.1.2022 09:25

voda v oceánech se ohřívá vnitřním teplem planety a na hladině od slunečního záření a teplého vzduchu, jediné co ji ochlazuje jsou ledovce na polech ,studená voda klesá do hloubky a jak ledovce mizí bude teplota vody stoupat,

možná roste vnitřní teplo planety, nebere se totiž v úvahu jak do růstu teplot hraje aktivita v Pekle a jejich uhlíková stopa ,musí tam topit pod kotlem a ohřívat horký olej pro hříšníky a těch na planetě přibývá,

o Nebi a jeho uhlíkové stopě se ví málo ,skoro nic ,co se tam děje, prý je to tam skvělé

asi by to měl nějaký odborník vysvětlit , já bych požádal p. Hanzla

