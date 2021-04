Toalety v mateřské škole v Prostějově budou využívat dešťovou vodu

Foto | Inge Maria / Inge Maria / unsplash.com "Vody je stále nedostatek, a proto postupně u městských budov zavádíme opatření, která by této situaci čelila. Zmíněný projekt řeší možnost likvidace srážkových vod ze střechy školky, a to částečně formou využití ke splachování toalet a k zálivce trávníku mezi školními pavilony, a částečně formou vsakování," uvedl primátor.

Systém umožňující využívat zachycenou dešťovou vodu pro splachování toalet bude součástí chystané rekonstrukce sociálního zařízení mateřské školy na Husově náměstí v Prostějově. Záměr přijde na zhruba čtyři miliony korun, sdělil ČTK primátor František Jura (ANO). Podobné projekty zaměřené na využití dešťové vody zachycené například na střechách ke splachování toalet či zavlažování zeleně radnice už dříve nechala vypracovat pro prostějovské Sportcentrum a jednu budovu magistrátu.

"Vody je stále nedostatek, a proto postupně u městských budov zavádíme opatření, která by této situaci čelila. Zmíněný projekt řeší možnost likvidace srážkových vod ze střechy školky, a to částečně formou využití ke splachování toalet a k zálivce trávníku mezi školními pavilony, a částečně formou vsakování," uvedl Jura. V podzemní části mateřské školy na Husově náměstí bude instalována akumulační nádrž na dešťovou vodu a opravy se dočkají vnitřní rozvody kanalizace i vodoinstalace v pavilonu A2 mateřské školky.

Projekt si podle primátora vyžádá investici 4,1 milionu korun a měl by být dokončen letos. Radnice požádá o dotaci z operačního programu Životní prostředí, která může pokrýt až 85 procent uznatelných výdajů. "To znamená, že v předpokladu uznatelnosti nákladů by případná dotace mohla činit až téměř 2,8 milionu korun," podotkl Jura.

