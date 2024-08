Tuny odpadu, mikroplasty i toxické chemikálie. To vše jde za textilním průmyslem, připomíná Arnika

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Zatímco dříve do obchodů přibývaly dvě módní kolekce za rok (na sezónu jaro/léto a podzim/zima), nyní obchodníci představují nové oblečení prakticky neustále.

Textilní průmysl patří k největším znečišťovatelům životního prostředí. Rychlá móda, neboli fast fashion, vede k masivní produkci oblečení nízké kvality, které se rychle opotřebuje a končí na skládkách. Kromě produkce odpadů znečišťuje textilní průmysl životní prostředí také mikroplasty a zdraví škodlivými chemikáliemi, upozorňuje ekologická organizace Arnika.Textilní odpad v Česku tvoří zhruba 3–6 % směsného odpadu. „Vypadá to jako malé množství, ale ve skutečnosti je to 120 000 - 200 000 tun ročně. To je pro představu zhruba tolik, jako by každý z nás každý týden vyhodil jedny džíny,“ uvedl Luboš Pavlovič, tiskový mluvčí Arniky.

Ročně se na celém světě vyhodí asi 92 milionů tun textilu. Toto množství odpovídá jednomu naloženému kamionu každou vteřinu, nabízí další přirovnání Pavlovič.

Většina tohoto odpadu navíc končí na skládkách nebo je spálena. Zrecyklováno je ročně pouze 1 % oblečení. Odhaduje se také, že módní průmysl zodpovídá za 10 % celosvětových emisí uhlíku. To je více než mezinárodní letecká a námořní doprava dohromady, uvádí Arnika.

„Problém je především tzv. fast fashion, tedy rychlá móda. Výrobci tohoto odvětví zkracují výrobní procesy na minimum, zároveň však snižují i kvalitu svých výrobků,“ říká odbornice na textilní znečištění organizace Arnika, Tereza Kovalčíková.

Zatímco dříve do obchodů přibývaly dvě módní kolekce za rok (na sezónu jaro/léto a podzim/zima), nyní obchodníci představují nové oblečení prakticky neustále.

Podle Arniky se současný textilní průmysl řídí tzv. mikrotrendy. Neustálými módními novinkami, které zároveň velmi rychle zastarají.

Kromě toho je podle Terezy Kovalčíkové textilní průmysl spojen s velmi špatnými pracovními podmínkami v továrnách a používáním nebezpečných toxických látek v celém procesu výroby.

„Problém není jen v zemích tzv. globálního Jihu, ale i Evropy. V poslední době se například hovoří o tom, že zboží označení jako ,Made in Italy´ často vyrábějí ekonomičtí migranti v katastrofálních podmínkách, které ale umožňují nízké ceny oblečení, na jaké je zvyklý evropský trh,” uvedla greenfluencerka Rozárie Haškovcová, kterou na Instagramu pod pseudonymem shluk.bunek sleduje přes 50 000 uživatelů, na nedávné výměnné akci, swapu oblečení Sekáč je láska, pořádané Arnikou.

Haškovcová také upozornila, že při výrobě textilních výrobků rychlé módy dochází často i k porušování lidských práv.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | manuel | MC / Flickr.com Další nebezpečnou příměsí v textilu jsou perfluorované a polyfluorované látky (PFAS), kterým se také někdy příznačně říká “věčné chemikálie”. Jde o látky používané pro odpuzení vody.

Z pohledu životního prostředí se s textilním průmyslem váže znečištění chemikáliemi a mikroplasty.

„Polyester je v podstatě plastové vlákno, které se časem odírá,“ podotýká Luboš Pavlovič. Drobná vlákna, mikroplasty, se z něj uvolňují během praní, a nejen při něm.

Oblečení z polyesteru je podle Arniky zdrojem až 35 % mikroplastů a 10 % mikroplastů nacházejících se v oceánech. Mikroplasty a nanoplasty se přitom hromadí i v lidském těle a mohou přispívat k různým zdravotním problémům.

„Za posledních 20 let se produkce polyesterového oblečení zdvojnásobila, a nyní je polovina vyrobeného textilu právě z něj,“ dodává zároveň Arnika.

Další nebezpečnou příměsí v textilu jsou podle Arniky perfluorované a polyfluorované látky (PFAS), kterým se také někdy příznačně říká “věčné chemikálie”. Jde o látky používané pro odpuzení vody a mastnoty, především z outdoorového oblečení, bot, impregnací, koberců.

Většina zástupců PFAS je takzvaně perzistentní (tedy velmi odolná vůči rozkladu) a přenáší se vodou i vzduchem na velké vzdálenosti. Jejich výskyt byl zaznamenán dokonce i v odlehlých oblastech Arktidy a Antarktidy.

Také tyto látky mohou vést ke zdravotním problémům, například poškození jater, onemocnění štítné žlázy, obezitě, neplodnosti a rakovině, jelikož se v těle váží na bílkoviny. Člověk PFAS přijímá především v potravě a vodě.

Studie organizací ESDO a IPEN, na kterém spolupracovali také odborníci z organizace Arnika, prokázala alarmující hladiny toxických látek PFAS ve vzorcích povrchové a pitné vody v Bangladéši, kde se vyrábí velká část tzv. fast fashion.

Arnika v minulém roce vydala informační brožuru Rychle vyrobeno, rychle vyhozeno a dlouhodobě varuje před nakupováním oblečení podle krátkodobých trendů.

