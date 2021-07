Želivka, největší úpravna vody v ČR, prošla modernizací, čistí vodu pomocí aktivního uhlí

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Stribrohorak / Stribrohorak / Wikimedia Commons Zařízení vstoupilo do provozu v roce 1972. Voda je do úpravny dodávána z vodárenské nádrže Švihov a z ní pokračuje do vodojemu v Jesenici. Vodu z Želivky kromě Prahy odebírají i Středočeši a lidé na Vysočině.

Úpravna vody Želivka, která je největším zařízením svého druhu v zemi a zároveň hlavním zdrojem pitné vody pro Prahu, má za sebou rozsáhlou modernizaci za 1,2 miliardy korun bez DPH. Původní technologickou linku doplnila hala o rozloze 5000 metrů čtverečních vybavená filtry s granulovaným aktivním uhlím, díky němuž se zlepšila kvalita vody. Zařízení je od ledna ve zkušebním provozu, s kolaudací se počítá počátkem příštího roku.

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO), který si modernizovanou úpravnu spolu se zástupci médií, samospráv a firem prohlédl, jde o unikátní technologii na zlepšení kvality vody pro 1,3 milionu lidí, a to i v evropském srovnání. Poukázal na to, že investice vyřešila to, co se před lety v kvalitě vody vůbec neřešilo, například mikroplasty, farmaka, pesticidy a další látky, které je nyní možné díky aktivnímu uhlí odstranit. Dosud úpravna využívala pískové filtry, dezinfekci ozonem a úpravu vápenným hydrátem a plynným chlorem.

Také hlavní inženýr projektu Ladislav Sommer uvedl, že cílem úprav bylo hlavně odstranit ze surové vody látky, jež v minulosti nebyly sledované a vyhodnocované, přitom v pitné vodě nemají co dělat.

Podle ředitele společnosti Želivská provozní Josefa Parkána se nová hala stavěla od října 2018 do letošního ledna a nyní již voda plně prochází přes granulované aktivní uhlí. "Tímto krokem jsme vylepšili už tak dobrou želivskou vodu ještě o jeden stupeň výše. Jsme momentálně ve zkušebním provozu, který bude trvat přibližně rok. Příští rok v lednu budeme mít zkušební provoz za sebou a pak proběhne vlastní kolaudace," dodal Parkán. Nové zařízení má podle něj i další výhody, například umí lépe reagovat na případné zhoršení kvality surové vody.

Vodárenská nádrž Švihov na Želivce zásobuje pitnou vodou nejen Prahu, ale i další regiony a podle Brabce její potenciál není stále vyčerpán. Rezerva je podle něj značná, připojit by se na tento zdroj mohly ještě stovky tisíc lidí. "Je tady prostor pro další rozšíření," řekl Brabec.

Zařízení vstoupilo do provozu v roce 1972. Voda je do úpravny dodávána z vodárenské nádrže Švihov a z ní pokračuje do vodojemu v Jesenici. Vodu z Želivky kromě Prahy odebírají i Středočeši a lidé na Vysočině. Praha pak získává část vody také z vodního zdroje Káraný.

