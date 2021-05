V Antarktidě se podle nové studie rapidně zvýší množství dešťových srážek. Fatální následky to může mít pro mláďata tučňáků

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Christopher Michel / Flickr Mláďatům tučňáka císařského nedělá déšť dobře. Jejich peří ještě není voděodolné.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nová studie vědců z francouzské Sorbonny odhalila další znepokojující změny v počasí, k nimž bude v důsledku klimatické krize docházet. V oblasti Antarktidy, momentálně nejsuššího kontinentu na Zemi, se bude do roku 2100 čím dál častěji objevovat déšť. Především pro tučňáky to může představovat závažný problém. Informuje o tom žurnál Geophysical Research Letters

Množství srážek se podle modelů, které vědci vytvořili, může zvýšit až o 240 % v porovnání se současným stavem. „Nejenže očekáváme, že se déšť bude objevovat mnohem častěji, bude navíc velmi intenzivní,“ komentuje zjištění studie její autor Étienne Vignon ze Sorbonny.

To bude mít vliv na tamní živočichy, především na mláďata tučňáka císařského a tučňáka kroužkového, jejichž peří není voděodolné. V případě, že by po dešti následovalo chladné a větrné počasí, reálně by podle vědců hrozilo, že mláďata těchto druhů tučňáků uhynou. K podobné události již v minulosti jednou došlo. Když v letech 2013-2014 jihovýchodní část Antarktidy zasáhly silné lijáky, vyhynula celá jedna populace mláďat tučňáka kroužkového.

Antarktida je klasifikována jako poušť. Kvůli suchému vzduchu tu déšť a dokonce i sníh padá velmi zřídka. Na východním pobřeží Antarktidy průměrně prší 4 dny v roce, na severozápadním pobřeží je to sice více než 50 dní v roce, i tak je ale množství srážek nízké.

Studie obsahuje celkem sedm simulací toho, jak se bude situace na Antarktidě vyvíjet. Vychází přitom z několik desítek let trvajících měření tamních meteorologických stanic. Navzdory tomu, že se vytvořené modely od sebe liší, základ jejich zjištění je vždy stejný - déšť bude v následujících letech častější a intenzivnější. „To, že bude v souvislosti se změnou klimatu narůstat množství srážek není úplně překvapivé. Ale intenzita, s jakou se to bude na Antarktidě dít, už překvapivá je,“ komentuje meteorolog Richard Bintanja z holandské University of Groningen.

Vědci také nastiňují další možný následek zvýšené frekvence dešťů. „To, že bude více a častěji pršet bude mít také vliv na rychlejší tání ledovcové pokrývky a zvýšení hladiny moře. Celá situace se tak může ještě zhoršit,“ dodává Étienne Vignon.

reklama