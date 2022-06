V čerstvém sněhu na Antarktidě byly poprvé nalezeny mikroplasty

Petr 9.6.2022 18:22

Výzkumnice oblečená do mnoha vrstev termooblečení ze syntetických vláken kudy chodila, tudy mikroplasty (mikroúlomky textilních vláken) trousila. Stačí se v oblečení předklonit a vyvalí se oblak teplého vzduchu plný částeček z majitele a jeho oblečení.

Já si tedy myslím, že našla jen to, co si tam sama přinesla.



