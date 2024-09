V Děčíně bude možná monitorovat stav skalních útvarů skalní četa

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Děčín se zapojí do přeshraničního projektu, díky němuž bude na území města zřejmě fungovat skalní četa. Zastupitelé minulý týden schválili předfinancování projektu ve výši 11,28 milionu korun a také spolufinancování projektu ve výši 2,3 milionu korun. V případě, že by projekt podpořila dotace, budou zastupitelé ještě rozhodovat o jejím přijetí.Zároveň zastupitelé souhlasili s uzavřením smlouvy mezi partnery projektu Firerisk, kterými jsou kromě města Karlova Univerzita v Praze, technická univerzita v Drážďanech, národní park České Švýcarsko a národní park Saské Švýcarsko.

S nápadem zřídit skalní četu se neztotožnil opoziční zastupitel Daniel Valko (SPD). Podle něj si mělo město nejprve zjistit, jestli externí subjekty nemohou poskytovat službu levněji, než případně do budoucna zřizovat skalní četu. Město by pak přijalo dva nové zaměstnance, kteří by spadali pod příspěvkovou organizaci Lesního úřadu Děčín.

"Ukázalo se jako nezbytné, abychom skalní četu měli. Je pro údržbu nezbytná," odkázala se na zkušenosti úřadu náměstkyně primátora Anna Lehká (Volba pro Děčín). Náměstek primátora Ondřej Smíšek (Náš Děčín) podotkl, že by četa monitorovala skalní útvary a dělala sanace. Četa by tak například odstraňovala uvolněné drobné kameny či stromy a nálety. V současnosti si radnice objednává na takové zásahy externí firmy.

reklama