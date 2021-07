V kalifornských řekách za sucha a tepla vymírají lososi, rybáři bijí na poplach

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin LaBar / Flickr Na řece Sacramento podle expertů hrozí kvůli mimořádně teplému počasí téměř úplné vyhynutí nové generace ohrožených lososů čavyča.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Rybáři, kteří se živí lovem lososů na západním pobřeží Spojených států, jsou znepokojeni vymíráním tohoto druhu v kalifornských řekách. Souvisí se zvýšenou teplotou vody a poklesem hladin. V řece Klamath umírají statisíce mladých lososů, na řece Sacramento podle expertů hrozí kvůli mimořádně teplému počasí téměř úplné vyhynutí nové generace ohrožených lososů čavyča. Napsala o tom agentura AP.

Zprávy o populaci lososů na severu Kalifornie jsou dalším dokladem závažnosti nedávných veder a sucha, které dlouhodobě trápí nejlidnatější stát USA i okolní oblasti. Měnící se klima má na americkém západě za důsledek mimo jiné znepokojivý pokles hladin ve vodních nádržích, na které spoléhají miliony lidí. Podle nedávné reportáže listu The Washington Post by se dva největší rezervoáry v Kalifornii mohly do konce léta dostat na rekordně nízké množství vody, zatímco hladina jezera Mead na pomezí Arizony a Nevady, u Hooverovy přehrady, už na historickém minimu je.

V řece Klamath klesající hladina vytvořila vhodné podmínky pro rozmach parazita, který decimuje mladé lososy, píše AP. Vývoj podle ní tvrdě dopadá na komunitu původních obyvatel severozápadu USA, pro něž je losos jedním ze základních kamenů jídelníčku i tradic.

O situaci na toku řeky Sacramento psala už před několika dny televize CNN. Úřad CDFW, monitorující faunu Kalifornie, varoval, že v důsledku dlouhých období s teplotami nad 35 stupni Celsia hrozí "téměř úplná ztráta" mladých lososů čavyča, kteří v abnormálně teplé vodě nedokáží dorůst. V řekách se lososi líhnou, načež putují stovky kilometrů po proudu do vod Tichého oceánu, odkud se pak jako dospělí vydávají zpět na místo narození pářit se a naklást jikry.

Aktuální vývoj ve vnitrozemí znamená problém pro rybáře, kteří daný druh ryb u západoamerického pobřeží loví. "Propad u jednoho ročníku mladých lososů může mít dlouhotrvající dopady na celkovou populaci a zkrátit nebo zastavit rybářskou sezonu, což je představa, která budí větší a větší obavy s tím, jak klimatické změny nadále ze západu (USA) dělají sušší a teplejší místo," uvádí AP.

"Tu ránu ucítíme za několik let, když na volném moři nebudou žádní přirozeně zplození lososi," míní John McManus, který vede asociaci zastupující kalifornský rybářský průmysl. Rybář Mike Hudson, který se lovem a prodejem lososů živí posledních 25 let, ale pociťuje problémy už nyní. Propad úlovků podle něj způsobuje prudký růst cen a zákazníci údajně dávají najevo, že už si nákup lososího masa nemohou dovolit. Hudson řekl, že zvažuje prodej své lodě a odchod do důchodu, protože "odsud to půjde z kopce".

Sucho a oteplování vody v řekách podle AP neohrožuje ryby jen v Kalifornii. Ve státě Idaho letos úřady usoudily, že ohrožení lososi nerka by ve vyhřátých tocích nezvládli pouť proti proudu, a tak vypustily do řeky Snake vlnu studené vody, načež lososy nechaly odchytnout a odvést v nákladních autech do umělých líhní. V Kalifornii už jsou podobné operace poměrně běžné, letos se tam chystali opačným směrem, tedy z inkubátorů k pobřeží, převézt přes 15 milionů mladých lososů.

reklama