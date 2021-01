V Kodani se topí dřevem z Amazonie, je to uhlíkově neutrální. Chybu ale dělá celá EU

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Chris Alban Hansen / Flickr Závod v Amageru se stal základním pilířem, na kterém hodlá Kodaň vystavět do roku 2025 svou reputaci první uhlíkově neutrální metropole světa. Z Brazílie ale nyní dováží 5-10 % potřebné štěpky. Tedy asi 60 000 tun měsíčně.

Podíl obnovitelných zdrojů v národních mixech států evropské sedmadvacítky úspěšně narůstá. Především se tak ale děje díky masivní podpoře bioenergetiky, včetně spalování dřevní biomasy. Která má často dost kontroverzní původ.

Kodaň je mezi evropskými městy lídrem ekologických inovací, patří k nejzelenějším a environmentálně nejprogresivnějším sídlům světa. Zájem o životní prostředí je tu na prvním místě, což je ostatně vlastní i celému pokrokovému Dánsku. Cerrado, druhově extrémně bohatý komplex savan a lesů, je druhým největším biomem Brazílie. Státu, jehož environmentální bilance je slušně řečeno hodně pošramocená. Brazilské Cerrado a Kodaň dělí 9600 kilometrů oceánu, přesto mají mnoho společného. V kodaňské spalovně a teplárně se totiž topí dřevem a štěpkou z ničeného brazilského cerrada.

Uhlíkově neutrálně, jak jinak

Když se v roce 2015 rozhodlo město Kodaň vytvořit v Amagerværket nový závod na energetické zhodnocení dřevní biomasy, dávalo to všem perfektní smysl. Dřevní biomasa, tedy dřevo, je totiž optikou environmentální politiky Evropské unie vnímána jako uhlíkově neutrální palivo. Z komínů do ovzduší z něj uniká jen to, co do sebe jiné, náhradou vysazené stromy zase naváží. Závod v Amageru, nazvaný BIO4, se díky této logice stal základním pilířem, na kterém hodlá Kodaň vystavět do roku 2025 svou reputaci první uhlíkově neutrální metropole světa.

Takže když v únoru 2020 připlula do kodaňského přístavu loď IDC Pearl, naložená 32 117 tunami dřevní štěpky z Brazílie, aby se jejím spálením vyhřály kodaňské radiátory, kritiků se ozvalo jen pár. Přitom zrovna tehdy se v plné nahotě projevila nesmyslnost takového počínání. A od té doby se toho vlastně mnoho nezměnilo. Provozovatel spalovny a teplárny, společnost HOFOR, se vzhledem k možným kontroverzím – nařčení, že v Dánsku se zatápí Amazonií - omezil na to, že z Brazílie dnes už dováží jen 5-10 % štěpky. Tedy asi 60 000 tun měsíčně.

Výpadek v poptávce, která jen u BIO4 činí 1,2 milionu tun ročně, vyplnila štěpka dovážená z Kanady, Spojených států amerických a Ruska. Dánsko je možná eko, ale jen předloni dohromady dovezli zpoza oceánu 3 miliony tun štěpky. Jinak vše zůstalo při starém. Dřevní biomasa je totiž pořád obnovitelným a uhlíkově neutrálním zdrojem. Proto podíl spalování biomasy, bioenergetické zhodnocení bio-lesů, narůstá napříč celou Evropskou unií.

Na dřevu se hřeje celá EU

V první polovině roku 2020 vůbec poprvé obnovitelné zdroje (vítr, slunce, voda a biomasa) generovaly 40 % energie evropské sedmadvacítky. Fosilní paliva za stejné období jen 34 %. Je to důvod k oslavám?

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz Hned dva největší evropští rekordmani obnovitelných zdrojů - Dánové (podíl OZE 64 % v národním mixu) zatápěli dřevem z dovozu, zatímco Irové (49 %) přestali s likvidací vlastních rašelinišť a začali rovnou dovážet dřevo z Austrálie.

Pokud se zamyslíme nad tím, že loni více než 59 % energie oněch obnovitelných zdrojů pocházelo z bioenergetiky, a tedy i spalování dřevní biomasy, je možná lepší nechat šampaňské ještě chvilku u ledu. Protože ti hned dva největší evropští rekordmani obnovitelných zdrojů - Dánové (podíl OZE 64 % v národním mixu) zatápěli dřevem z dovozu, zatímco Irové (49 %) přestali s likvidací vlastních rašelinišť a začali rovnou dovážet dřevo z Austrálie. Obě tyto země přitom aktivně bojují za ochranu přírody a vlastních lesů.

Ač se to zdá sebevíc podivné, v zavedeném systému, kde dovoz dřevní biomasy z druhého konce světa papírově neprodukuje emise, a kde je spalování dřevní biomasy považováno za uhlíkově neutrální, to prostě možné je. A Evropská unie tento přístup ještě podporuje svými fondy, ze kterých vyplácí 14 největších zemím evropské sedmadvacítky 6,5 miliard eur ročně na podporu spalování dřevní biomasy. Proto také meziročně objem dřeva, spáleného na výrobu elektřiny a vytápění, v Evropě utěšeně narůstá.

Z každého ohně stoupá dým

Hodí se přitom v souladu se závěry Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) zmínit, že energetické zhodnocení dřevní biomasy emituje do ovzduší na produkované MWh více oxidu uhličitého, než spalování černočerného uhlí. A ono lapání uhlíku z atmosféry rostoucími stromy (kterých zatím kácíme více, než sázíme), abychom uzavřeli uhlíkově neutrální cyklus, bude trvat dlouhé dekády. Abychom dorovnali závazek Pařížské dohody, a produkovali méně uhlíku, kácíme více stromů a vypouštíme do ovzduší více uhlíku.

Jinými slovy, je třeba přehodnotit stávající evropskou politiku obnovitelných zdrojů, s důrazem na návrat k rozumu. Byť tomu nyní říkáme uhlíkově neutrální bioenergetika, spalování stromů z teď už víceméně bývalého jihoamerického cerrada v Kodani či v Evropě s ekologií a ochranou životního prostředí, přírody, klimatu, nemá nic společného.

Mapa, která (ne)potěší Jako zajímavost vhodnou k samostudiu můžete využít interaktivní mapu, která velmi názorně nabízí srovnání dovozu a vývozu dřevěných pelet a briket z jednotlivých zemí, včetně cílových destinací. Nabízí řadu nevšedních souvislostí k hlubšímu prozkoumání. Například záměr Švédska na přísnější ochranu vlastních lesů tu lze dovodit zvýšením odběru topiva z Ruska. A když Dánové snížili odběr z Brazílie? Dvounásobnou poptávkou je zastoupili Italové.

