V liberecké zoo se narodilo mládě silně ohrožené žirafy Rothschildovy. Jde o významný přírůstek, a to i v evropském měřítku, neboť zoologové znají podrobně rodokmen obou rodičů, což není obvyklé, informovala mluvčí liberecké zoo Barbara Tesařová.Matkou je desetiletá samice, která přicestovala do Liberce ze Safari Parku Dvůr Králové na jaře loňského roku. Liberecká zoo ji tehdy získala dočasně jako náhradu za šestnáctiletou samici, která krátce předtím nečekaně uhynula a zůstala po ní desetiměsíční samička. Zoologové doufali, že se nejen postará o mládě, ale také že zabřezne s geneticky cenným chovným samcem z Liberce. Povedlo se obojí a mládě porodila v minulém týdnu.

"Porod žirafy proběhl bez výrazných komplikací v brzkých ranních hodinách a po příchodu chovatelů na úsek už mládě stálo na nohách, bylo vitální a dobře orientované. Jedná se o silného a velmi aktivního samečka a matkou je zkušená samice, která se o něj vzorně stará," uvedl hlavní liberecký zoolog Luboš Melichar.

Mládě je pro evropský koordinovaný chov žiraf Rothschildových významným přírůstkem. "V případě obou rodičů známe velmi podrobně jejich rodokmen, což je u žiraf poměrně vzácné. Mládě má tedy dobré vyhlídky na uplatnění v dalším chovu," dodal zoolog ze Safari Parku Dvůr Králové Luděk Čulík.

První dny strávil sameček pouze se svou matkou v bezpečí uzavřeného pavilonu. "Ale vzhledem k jeho vitalitě byl již po několika dnech poprvé puštěn se zbytkem skupiny do venkovního výběhu," dodala Tesařová. Venku mohou návštěvníci liberecké zahrady vidět mládě od pondělí.

Venkovní výběh žirafy běžně sdílejí i se zebrami bezhřívými, ty se ale liberecký zoolog rozhodl po dobu pobytu žirafího přírůstku venku nechat ve vnitřním ustájení. "Mládě se bude po nějakou dobu se zebrami ve výběhu střídat. Jejich spojování je kvůli možné agresivitě hřebce k novému elementu v prostoru výběhu přeci jen rizikové a sameček musí být pro případ jeho zvýšeného zájmu dobře znalý všech specifik výběhu," dodal Melichar.

Návštěvníci budou moci skupinu žiraf Rothschildových v Liberci pozorovat pravděpodobně jen do konce tohoto roku. "Poté budou všichni jedinci převezeni do jiných zoologických zahrad, protože liberecký pavilon čeká kompletní rekonstrukce. Dvorská samice se svým potomkem i osiřelým dospívajícím mládětem poputuje zpět do Safari Parku, dočasný domov pro samce je předmětem probíhajících jednání," uvedla Tesařová. Liberecká zoo chystá kompletní opravu jak pavilonu, tak i samotného výběhu žiraf, který by se měl zvětšit až dvojnásobně. Odhadem na to bude potřeba přes 100 milionů.

Žirafa Rothschildova patří mezi nejohroženější poddruhy žirafy. V přírodě je její populace odhadována na několik set jedinců žijících v Ugandě a Keni. Dospělí samci měří v průměru pět metrů a váží až 1,5 tuny. Samice je březí zhruba 14 měsíců a mládě se rodí přibližně 1,8 metru vysoké. Žirafy dospívají ve třech letech.

