V noci někdo pokácel zřejmě nejznámější strom v Británii

V noci na dnešek někdo pokácel zřejmě nejznámější strom v Británii. Jednalo se o javor, který rostl nedaleko Hadrianova valu na severu Anglie a který v 90. letech proslavil film Robin Hood: Král zbojníků s Kevinem Costnerem v hlavní roli. Javoru se z tohoto důvodu přezdívalo Strom Robina Hooda. V souvislosti s činem policie zadržela šestnáctiletého mladíka, píše server BBC News.

Pokácení stromu podle prohlášení šéfa místní policie Kevina Waringa "způsobilo hluboký šok, zármutek a zlobu v místní komunitě i mimo ni". Podle něj byl javor významným krajinným prvkem. Vyšetřování se stále nachází na začátku, a Waring proto vyzval veřejnost ke spolupráci. Britská média uvedla, že policie vzala do vazby šestnáctiletého mladíka, který s vyšetřovateli spolupracuje.

It would appear someone has chainsawed the tree at Sycamore Gap.#Northumberland pic.twitter.com/U3oARn6ZJ1