V pražské botanické zahradě začala výstava o skleníku Fata Morgana

Botanická zahrada v pražské Troji nabízí výstavu o největší expozici, skleníku Fata Morgana, a oslaví tak 20. výročí jeho otevření. Panelová výstava, která začala v pátek 17. května ve výstavním sále zahrady, představí vznik skleníku a celou jeho historii. Potrvá do 31. srpna.Tropický skleník Fata Morgana má esovitý půdorys. Expozice o rozloze přibližně 1800 metrů čtverečních je rozdělena do tří částí s odlišnou teplotou a vlhkostí. První část představuje vegetaci převážně suchých lesů, tropů a subtropů. Druhá část, do které návštěvníci vstupují podzemní štolou postupně se měnící na průchod tropickým jezerem, prezentuje flóru nížinného deštného lesa. V expozici jsou zastoupeny vzácné i užitkové dřeviny, palmy, liány i orchideje. Poslední, chlazená část, přibližuje prostředí vysokých tropických hor.

"Někomu možná 20 let přijde jako poměrně krátká doba, ale náš unikátní skleník a vlastně celá zahrada ušly za tuto dobu skutečně velkou cestu. A to nejen z pohledu návštěvnického zážitku, ale i z pohledu odborné botanické práce," uvedl ředitel zahrady Bohumil Černý. "Vlastně i díky skleníku Fata Morgana můžeme stále rozvíjet naše tropické sbírky a prezentovat tropickou flóru a přírodu veřejnosti," dodal.

Expozice představí mimo jiné, jak vznikla myšlenka vybudovat tropický skleník. Připomene vzácné sbírky i cesty botaniků. "Přímo ve skleníku Fata Morgana, kde probíhá výstava Motýli: Dobrodružná cesta, se také každý na vlastní oči přesvědčí, jakými změnami skleník za 20 let prošel," sdělil Černý.

Stavba skleníku Fata Morgana začala v roce 1999 a dokončena byla v květnu 2003. O rok později, 12. června 2004, byl skleník Fata Morgana otevřen pro veřejnost.

Botanická zahrada byla založená v roce 1969. Přes 20 let ji veřejnost mohla navštívit jen ve dnech otevřených dveří, celoročně přístupná je od srpna 1992. Venkovní expozice se rozkládají na ploše téměř 25 hektarů. V areálu mohou návštěvníci vidět 15 000 druhů stromů a květin. V 90. letech do správy získala památkově chráněnou vinici svaté Kláry, kterou mohou zájemci navštívit každý den.

