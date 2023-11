Ve vedlejší větvi kauzy otravy Bečvy podali dva ze tří obviněných odpor Foto | Miroslav Přikryl / Český rybářský svaz Podle informací ČTK jsou kvůli svému postupu v den otravy stíhaní velitel hasičů a také bývalý pracovník odboru životního prostředí valašskomeziříčské radnice. Obviněná je i pracovnice odboru životního prostředí a výstavby radnice v Rožnově pod Radhoštěm kvůli vydání povolení ke změně využívání lagun v rožnovské firmě Energoaqua stíhané v hlavní větvi kauzy. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Ve vedlejší větvi případu otravy Bečvy z 20. září 2020, v níž na konci letošního října vsetínský okresní soud trestním příkazem nepravomocně rozhodl o uznání viny tří obviněných lidí, podali dnes dva z nich proti rozhodnutí odpor. Soud tedy nejméně ve vztahu k těmto obviněným nařídí ve věci hlavní líčení, řekl ČTK soudce Aleš Matura. Postoj posledního obviněného soud dosud nezná. Podrobnosti o jeho říjnovém rozhodnutí zatím nejsou k dispozici. Dva lidé byli obviněni kvůli nečinnosti v den havárie, jeden člověk z důvodu vydání nezákonného správního rozhodnutí. Za maření úkolu úřední osoby z nedbalosti hrozilo podle dřívějšího vyjádření soudce Aleše Matury pro ČTK dvěma obviněným až roční vězení, dalšímu až tři roky vězení. Státní zástupce v případu navrhoval peněžité tresty a zákazy činnosti, uvedl v říjnu soudce. Jak soud v kauze trestním příkazem rozhodl, nechtěl zatím Matura podrobněji komentovat. Proti trestnímu příkazu mohou odpor podat obvinění i žalobce. Pokud se tak stane, jako nyní v případě dvou obviněných, soud musí nařídit hlavní líčení. Soudu se v případě všech tří obviněných dosud nevrátily doručenky z pošty. Neví tedy, kdy jim bylo jeho rozhodnutí doručeno. Od chvíle, kdy se tak stane, běží osmidenní lhůta, ve které je možné odpor podat. "U dvou obviněných ze tří, kteří s trestním příkazem nesouhlasí, byly podány odpory. Takže v každém případě bude hlavní líčení,“ řekl Matura. O prvním podaném odporu informoval ČTK dnes dopoledne, o druhém odpoledne. Podle informací ČTK jsou kvůli svému postupu v den otravy stíhaní velitel hasičů a také bývalý pracovník odboru životního prostředí valašskomeziříčské radnice. Obviněná je i pracovnice odboru životního prostředí a výstavby radnice v Rožnově pod Radhoštěm kvůli vydání povolení ke změně využívání lagun v rožnovské firmě Energoaqua stíhané v hlavní větvi kauzy. Takzvané obtokování lagun mělo podle obžaloby za následek, že laguny nemohly zastavit případný únik nedostatečně vyčištěných odpadních vod z čistírny společnosti do řeky. Otravu řeky Bečvy, při které uhynulo přes 39 tun ryb, podle rozhodnutí vsetínského okresního soudu z letošního 23. října způsobila Energoaqua. Trest ale firmě neuložil. Jelikož se podle soudu nepodařilo zjistit konkrétního viníka otravy, není za ni právnická osoba trestně odpovědná. Firma se však při havárii podle soudkyně Ludmily Gerlové mohla dopustit přestupku, věc proto soud postoupil České inspekci životního prostředí. Ředitele podniku Oldřicha Havelku obžaloby zprostil. Verdikt soudu v hlavní větvi případu není pravomocný. Státní zástupce Jiří Sachr se odvolal proti zprošťujícímu rozsudku, který se týká Havelky. Podal také stížnost proti usnesení, kterým soud rozhodl o obžalobě proti společnosti Energoaqua. Firma proti usnesení soudu ze zákona stížnost podat nemůže. Ředitel Havelka se proti zprošťujícímu rozsudku ve vztahu ke své osobě neodvolal. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Shromáždění ve Valašském Meziříčí požadovalo spravedlivé vyšetření otravy Bečvy Ve vedlejší větvi kauzy otravy Bečvy rozhodl vsetínský soud trestními příkazy Vědec: Kdyby otravu Bečvy způsobila Energoaqua, porušovalo by to chemické zákony

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.