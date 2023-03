Vědci budou hledat rovnováhu mezi vlky a lidmi v evropské krajině

Břetislav Machaček 14.3.2023 16:59 Reaguje na Miroslav Vinkler

Skutečná komplexní ochrana přírody a ikonizace některých

druhů zvířat je rozdíl. Je to druh ekoterorizmu, kde se

někteří snaží prosazovat blbiny a mají potěšení z toho,

že jiným vytvářejí problémy. Je to stejné jako s blokací

obchvatů například Přerova, kde v poslední námitce nejde

o ochranu přírody, ale o procesní nedostatky stavebního

rozhodnutí. To už není ochrana přírody, ale potížismus,

kdy spor prohráli, ale našli v rozhodnutí procesní chyby.

Jaká to radost to opět blokovat a u šelem to samé. Jaká

to radost, že stát to stojí milióny, chovatele taky a že nenávidění myslivci přijdou o pracně vyšlechtěné muflony a špičkovou spárkatou zvěř. Nazval bych to přímo škodolibostí někoho, kdo nenávidí pracovité chovatele a myslivce a chce jim to znepříjemnit do té míry, že toho nechají. Pak budou brečet, že louky zarostou lesem a vlci nestačí ulovit to, co doposud lovili myslivci. Teritoriem smečky je místo, kde je

zvěř, ale pokud se odstěhuje jinam, tak za ní půjde i ta

smečka. Pokud zvěř uteče před vlky do městských parků, tak

je tam vlci budou následovat. Na Jablunkovsku přestali lidé

pást ovce za vsí a pasou je mezi domy, kam jim vozí píci

z luk. No a vlci jdou za zvířaty mezi domy taky. Půjdou

za nimi i do chlévů, jako na Slovensku medvědi? A nebo se

půjdou kouknout rovnou do hotelu a školky, jako medvědi

v Popradu? Toto je DIVOKÁ a PLACHÁ zvěř? To už je pouze

parodie na divočinu pod režisérským vedením ekoteroristů.

Netvrdím opět vše vystřílet, ale vrátit šelmám plachost

a respekt před lidmi, aby se lidem a lidským sídlům na

kilometry vyhýbali, což je ale v kulturní a turisticky

frekventované krajině utopií. Ti aktivisté ustrnuli

ve středověku, kdy v lesích nebylo živáčka a na celém

území žil milion obyvatel bez aut, dálnic, tratí, vlaků,

velkých měst a hustě obydlené krajiny. To už mohou chtít

i návrat zubrů, divokých koní a stát bude hradit škody

při srážkách vozidel se zvířaty a platit pohřebné obětem

nehod se zvířaty. Možná vy chtěli i mamuty, ale to je

zatím nereálné. Když si chce dítě něco vyvzdorovat, tak

dostane na zadek, ale pokud to chtějí aktivisté, tak se

politici mohou přetrhnout, aby se té hrstce zavděčili.



Odpovědět