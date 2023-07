Vědci na Floridě se snaží zachránit korály před zkázou v extrémně teplých vodách

Jih amerického státu Florida je v těchto dnech dějištěm "podmořské záchranné operace", informují místní média . Výzkumníci se tam snaží ochránit populaci korálů, které hrozí zkáza v důsledku extrémně dlouhých veder. Přepravují stovky vzorků do nádrží na souši, zatímco v moři korály hubí mimořádně vysoká teplota vody.

Oteplení vody spouští jev označovaný jako bělení, při němž koráli vylučují řasy žijící v jejich schránkách a ztrácí původní barvu. Jak vysvětluje americký Národní úřad pro oceány a atmosféru (NOAA), koráli mohou bělení přežít, proces však pro ně znamená značnou zátěž a riziko "úmrtnosti".

"Myslím, že se rýsuje jasně nejhorší epizoda bělení zaznamenaná na (souostroví) Florida Keys," řekl listu Miami Herald Andrew Baker, který vede skupinu zkoumající korálové útesy při Miamské univerzitě. "Je to nejhorší, jaké to kdy bylo, a předpověď je taková, že v nejbližších týdnech se situace zhorší," pokračoval.

Američtí vědci na sociálních sítích v posledních dnech sdílí fotografie zcela bílých korálů a objevují se varování, že bělení by během léta mohlo postihnout i více než 90 procent populace v blízkosti Floridy. Některé exempláře jsou už nadobro ztraceny, dokládá sdělení projektu Coral Restoration Foundation po nedávné návštěvě jedné z jeho korálových "školek". "To, co jsme našli, bylo nepředstavitelné: 100procentní úmrtnost korálů," uvedl člen iniciativy Phanor Montoya-Maya.

