Vědci testují druh hnojiva, který má pomoci vinařům překonat sucho

Břetislav Machaček 16.5.2022

Nerad se pouštím do diskusí s "odborníky", ale organiku vinaři dodávali

révě vždy a vodu si réva najde sakra hluboko. Problém je pak ale v tom,

že v té hloubce, kde je voda, schází živiny. To je ale problém všech

rostlin, které jsou pěstovány klasicky, což je to, že přijímají živiny

rozpuštěné ve vodě kořeny. To už mohou révu ládovat kapkovou závlahou

s hnojivými roztoky a nebo ji hnojit postřiky na list, jak to s jablky

dělají Italové a jiní "špičkoví" pěstitelé. Zvláště kvalitní vína jsou

domovem často na skalnatém podloží s minimem vody v tom kamení a ne

někde s dostatkem vody ve svrchní vrstvě půdy. Množství nekvalitního

vína nikdy nenahradí kvalitu a vyjímečnost vína často z velmi chudých

a suchých půd. Jinak ty granule budou asi prima kšeft, jak zhodnotit

digestát z bioplynky. Pochybuji ale o masivním použití kyblíkováných

granulí za určitě nemalé peníze.

