Vedení Prahy schválilo financování další části modernizace čistírny vod

Praha dá za plánovanou rekonstrukci stávající vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově podle předpokladu 6,34 miliardy korun bez DPH. Přesná částka vzejde z tendru, který v blízké době vypíše městem vlastněná Pražská vodohospodářská společnost (PVS). Práce zaplatí magistrát a PVS mu bude investici v dalších letech splácet z vodného a stočného. Vyplývá to ze smlouvy o spolupráci města a PVS, kterou schválili městští radní.

Město v minulosti ke stávající vodní lince přistavělo za 7,3 miliardy korun novou linku, po rekonstrukci má být ta původní vybavena stejnou technologií. Modernizace celé čistírny byla podle dřívějších vyjádření nutná z důvodu evropské legislativy a norem pro obsah dusíku ve vodě, kterou zařízení po vyčištění vypouští do Vltavy.

"Modernizace je nutná nejenom proto, že je třeba, abychom plnili evropskou legislativu, ale především proto, že si ceníme pražského životního prostředí a chceme udělat co nejvíc pro to, aby bylo v co nejlepším stavu," uvedl radní pro infrastrukturu Michal Hroza (TOP 09).

PVS už má hotovou projektovou dokumentaci rekonstrukce a platné stavební povolení, po uzavření smlouvy o spolupráci s magistrátem nyní bude moci vypsat výběrové řízení na zhotovitele prací. Stavba by pak měla začít příští rok a trvat 43 měsíců.

Dohoda s městem je taková, že rekonstrukci staré vodní linky bude hradit magistrát a PVS mu částku bude splácet z vodného a stočného. V prvním roce bude podle dnes schváleného dokumentu splátka 400 milionů korun, v těch následujících pak 600 milionů korun. "Jedná se o měřený kontrakt, tudíž výsledná cena díla je stanovena na základě měření skutečně provedených prací," stojí dále v dokumentu.

Městští zastupitelé v souvislosti s nutnými investicemi do ÚČOV loni schválili, že vodné a stočné v metropoli bude do roku 2028 růst o dvě procenta nad inflaci. Poté město plánuje dokoupit zbylý podíl v Pražských vodovodech a kanalizacích (PVK), které nyní zajišťují distribuci pitné vody v hlavním městě a pronajímají si infrastrukturu od PVS. PVS nyní v PVK vlastní 49 procent, zbylých 51 má francouzská Veolia. Poté městu poputují všechny příjmy z prodeje vody a růst vodného a stočného by se měl vrátit na úroveň inflace.

Radní dnes také schválili další smlouvu PVS s magistrátem, která se týká záměru na vybudování jezové stavby sloužící k uzavření plavebního kanálu Troja v rámci protipovodňových opatření. Stavba má podle schváleného dokumentu vyjít na zhruba 176,7 milionu korun bez DPH, začít má letos a potrvá 22 měsíců.

ÚČOV na Císařském ostrově slouží od roku 1966. V 80. a 90. letech byla rekonstruována, přičemž se navýšila její kapacita. PVS se stará také o celou vodohospodářskou síť v metropoli, do jejíž nutné obnovy investuje zhruba tři miliardy korun ročně.

