Vláda si chce vzít zpět přestřelenou podporu pro solární energetiku stylem kamikadze, varují podnikatelé

Obavy z nepřiměřené podpory solárních elektráren dovedly vládu ke snaze tuto podporu snížit, a to omezením výnosnosti fotovoltaických elektráren. Zásahy zakotvila do novely zákona o podporovaných zdrojích energie. Tu v dubnu schválila. Novela má ale řadu odpůrců. Podle Solární asociace by její přijetí poslaneckou sněmovnou mohlo vést k poškození ekonomiky a dalekosáhlým právním a soudním sporům. Podnikatelé v solární energetice o svém postoji včera informovali na tiskové konferenci.

Pokud by byl zákon přijat v navržené podobě, dojde ke snížení výkupní ceny minimálně o 40 %. To může vést k problémům se splácením úvěrů a následně ovlivnit schopnost bank investovat peníze v době, kdy to stát nejvíce potřebuje, zaznělo na setkání pro novináře pořádaném asociací sdružující podnikatele v solární energetice.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Tisková konference k prezentaci výsledků studie společnosti Ernst & Young.

Dalšími pravděpodobnými důsledky může být skupování menších a středních fotovoltaických elektráren většími subjekty. Novela tak podle asociace odporuje proklamované pomoci státu podnikatelům v době ekonomické recese, která se očekává v důsledku zpomalení ekonomiky pandemií koronaviru.

„Veřejnost si po deseti letech negativní komunikace vůči solární energii myslí, že výše vynaložené podpory pro fotovoltaiku je dána tím, že hrstka investorů si rozděluje enormní zisky z přestřelené podpory. Realita je taková, že vysoká částka je způsobená vysokým počtem domácností a firem, které se před deseti a více lety zadlužily, aby postavily za drahé peníze fotovoltaické elektrárny. Stát pak na ně hodil vlastní chybu za nezvládnutou regulaci,” komentuje novelu Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace.

Podle údajů asociace využívá státní podporu fotovoltaice více než 25 000 domácností, drobných a středních podnikatelů, měst a obcí (např. Praha, obec Vísky, Ústí nad Orlicí a další), kteří v minulosti investovali dohromady přes 200 miliard korun do rozvoje solární energetiky na základě vládní objednávky a garantované podpory.

„Doufám, že rozhodnutí o příkrém snížení podpory bude ještě přehodnoceno,“ komentoval novelu zákona energetický expert Bohuslav Němeček z poradenské společnosti Ernst & Young (EY). Právě společnosti EY zadala Solární asociace zpracování studie ověřující výši skutečných výdajů státu na podporu solárních elektráren.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | wang song / Shutterstock.com Podle údajů asociace využívá státní podporu fotovoltaice více než 25 000 domácností, drobných a středních podnikatelů, měst a obcí.

Studie potvrzuje, že celkové výdaje na podporu fotovoltaiky v roce 2018 dosáhly 29 miliard Kč, jak uvádí vláda. Z toho 13,3 miliard Kč šlo z plateb od koncových zákazníků a 15,9 Kč miliard ze státního rozpočtu.

Analytici ale porovnali tyto výdaje s příjmy plynoucími z provozu solárních elektráren. A výsledky ukazují, že stát získává ročně ze solární energetiky 14,1 miliard korun. Mezi největší položky na straně příjmu státu patří solární odvod a daně právnických osob.

„Politici či odpůrci čisté energetiky rádi používají částku 29 miliard korun pro odůvodnění, proč stát musí buď zkrátit podporu pro firmy aktivní ve fotovoltaice, anebo proč si další rozvoj obnovitelných zdrojů nemůžeme dovolit. To, že podpora je ve skutečnosti poloviční, ale už od nich neslyšíme,” komentuje výsledky studie Jan Krčmář.

Vládou navržené podmínky pro solární energii jsou podle asociace navíc vyloženě diskriminační ve srovnání s dalšími obnovitelnými zdroji energie. Biomasa, bioplyn, větrné i vodní elektrárny mají být podporované více než fotovoltaika. V novele se jedná o takzvané IRR, vnitřní výnosové procento, které se má pro fotovoltaické elektrárny snížit na nejnižší možnou hodnotu, tedy 6,3 %, zatímco například u bioplynových stanic bude limit 10,6 % a u biomasy 9,5 %.

„Neplatí ani vládou používané zdůvodnění, že tyto hodnoty nadiktovala Česku Evropská komise,“ uvádí asociace. Česko nahlásilo intervaly hodnot Evropské komisi sama během procesu schvalování formátu podpory obnovitelných zdrojů v Česku,“ vysvětlil advokát Pavel Doucha z kanceláře Doucha a Šikola advokáti.

Analytik Němeček navíc zpochybnil očekávání státu, že dojde k rychlé úspoře peněz: „Pokud to půjde tímto kamikadze způsobem, vydá ERÚ zřejmě nějaké opravené cenové rozhodnutí, v němž sníží cenu. Zároveň ale dává ze zákona všem subjektům, na které by to mělo dopadnout, možnost obrany. Ony budou prokazovat, že to na ně má likvidační účinek, a budou požadovat o přehodnocení, aby na ně snížená cena nebyla aplikována. Následně by měly postoupit do individuální kontroly, kdy by se měla zkoumat jejich konkrétní profitabilita a výnosnost. Pak proběhne další správní procedura, vůči které je možné se odvolat. To může státní správu výrazně paralyzovat.“

Náklady nedůvěry

Pokud by novela prošla poslaneckou sněmovnou v navrhovaném znění, bude mít podle Douchy řadu právních vad, mimo jiné bude v rozporu s právem EU. A podnikatelé se budou porušení svých práv bránit. „Dá se předjímat, že to vyvolá velkou vlnu sporů, případně mezinárodních arbitráží,“ uvedl advokát Doucha.

Miloš Doležal, který vlastní dvě fotovoltaické elektrárny a hotel v Úštěku v Českém Středohoří, by dostupných právních kroků rozhodně využil. Podnikatel Jan Palaščák též. Kromě toho již zvažuje přesměrování svých investic mimo Česko, protože podnikat v prostředí, kde stát mění podmínky investic v poločase, je pro něj nepřijatelné.

Toto riziko je pro podnikatele poměrně klíčové. Stát je podle nich v podstatě využil k naplnění svých závazků. Přesvědčil je, aby investovali do obnovitelných zdrojů energie. Pokud jim ale bude měnit podmínky likvidačním způsobem, příště si k investicím vyberou důvěryhodnější prostředí.

