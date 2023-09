Na Brdské stromsázení účastníky dopraví kyvadlová doprava

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Phrompas / Shutterstock Ilustrační foto

Vojenské lesy a statky (VLS) pořádají 9. září druhý ročník Brdského stromsázení, při němž budou dobrovolníci sázet ovocné stromy u zaniklé obce Velcí. Kvůli mimořádnému zájmu veřejnosti bude zavedena kyvadlová doprava mikrobusy od vlakové stanice v Jincích a od nedalekých kasáren. Státní podnik také posílí parkovací kapacity pro účastníky, kteří přijedou vlastními auty, informoval ČTK mluvčí VLS Jan Sotona.

Při loňském prvním ročníku na Padrťských pláních přišly sázet aleje ovocných stromů do Brd tisíce dobrovolníků, a to i přes deštivé a chladné počasí. Letos dlouhodobá předpověď slibuje na den konání prosluněné babí léto. S ohledem na mimořádný ohlas veřejnosti na sociálních sítích i množství telefonických a e-mailových dotazů státní podnik výrazně posílil dopravní zázemí akce. Rozšířené budou parkovací kapacity přímo na loukách ve Velcích, kde budou lidé vysazovat aleje a sady ovocných stromů a kde má být celodenní program pro děti i dospělé.

Hlavní příjezdová trasa povede z Jinců ulicí Jana Žižky do vojenského prostoru a bude značena z hlavní silnice. Vedle toho VLS zavedou kyvadlovou dopravu mikrobusy k hlavním železničním spojům do Jinců z Prahy, respektive Zdic, i od Příbrami. Obousměrná kyvadlová doprava bude i od jineckých kasáren, kde se bude ve stejný den konat program k desátému výročí založení 13. dělostřeleckého pluku. Cykloturistům doporučují pořadatelé příjezd od brdské „páteřní“ cyklotrasy číslo 315 ze Spáleného Poříčí do Jinců. Z ní odbočí v Ohrazenicích po trase žluté turistické značky a dále pojedou kolem oblasti Na Luhu proti proudu Ohrazenického potoka.

Sázení alejí a stromořadí je plánováno u zaniklé obce Velcí v těsném sousedství posádkového cvičiště Jince a Mlýnského rybníku u Jinců. Soustředěn tam bude i doprovodný program s prezentací státních podniků, lesní pedagogikou a pohádkovým divadélkem pro děti, gastronomickým zázemím s opékáním vuřtů a dalším programem.

Druhý největší státní lesnický podnik v ČR loni oznámil, že ve vybraných lokalitách začíná znovu sázet větší počty méně obvyklých dřevin - jabloní, hrušní, třešní, tisů a dalších, které doplňují smíšený les ve středních nadmořských výškách, kde firma většinově hospodaří.

Letos v únoru zahájily VLS přeměnu rozsáhlých ploch převážně smrkových monokultur na pestré lesy druhového i věkového složení. Nové ekosystémy budou stabilnější, lépe odolají škůdcům, větru i sněhu, vysoká zvěř tam nenapáchá tak velké škody a navíc lesy zadrží víc vody. Postupně, ale rychle, přemění VLS monokultury na nové, druhově, prostorově i věkově pestré porosty. Dnes je v Brdech z 80 procent smrk.

