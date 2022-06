Vypouštěním pneumatik upozorňují aktivisté na vysoké emise SUV

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Kdyby SUV byly státem, byly by šestým největším znečišťovatelem na světě.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Robustní SUV se ve městech nedají přehlédnout. V Británii si jich všimli i klimatičtí aktivisté a začali jim vypouštět pneumatiky. Důvod? Tato vozidla jsou druhou největší příčinou nárůstu emisí CO2 na světě v posledním desetiletí, zjistila v loňské studii Mezinárodní energetická agentura . O novém způsobu aktivismu natočila reportáž britská veřejnoprávní stanice Channel 4.

Britští novináři ukazují, jak klimatičtí aktivisté prochází noční ulice bristolské čtvrti Clifton a vypouštějí pneumatiky u všech SUV a terénních aut, která na ulici potkají. Kolo vypustí, ventilky vrátí zpět na místo a jdou dál.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Najdete rozdíl?

Za stěračem nechají vzkaz, který vysvětluje, proč pneumatiky vypustili. Píše se v něm, že potřebujeme okamžitě snížit emise CO2. A protože politici pro to nedělají dost, berou aktivisté záležitost do vlastních rukou.

Přestože je tento druh aktivismu kontroverzní, upozorňuje na významný problém, a to rostoucí oblibu neúsporných takzvaně sportovně užitkových vozidel (z anglického sport utility vehicle). Představují třetinu z prodaných aut v Evropě, a téměř polovinu ve Spojených státech amerických. Přitom mají ve srovnání s běžnými osobními auty vyšší spotřebu paliva, větší emise skleníkových plynů, jejich velikost je ve městě na obtíž především při parkování, a kvůli své vysoké hmotnosti více přispívají k opotřebování komunikací.

Emise CO2 z SUV jsou větší než kolik má na svědomí letecká přeprava, nákladní auta i těžký průmysl. Na tomto žebříčku je předběhla jen výroba elektřiny. „Kdyby SUV byly státem, byly by šestým největším znečišťovatelem na světě,“ uvádí britská reportáž.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz Problém zaparkovat? Ale kdeže...

Ráno k autům dorazí jejich majitelé. Většina z nich chvátá do práce na jednání, operovat na sál nebo s dětmi do školky. Všichni jsou naštvaní a pro takovýto klimatický aktivismus nemají pochopení. Používání SUV ve městě ani jeden neplánuje omezit.

Podle britské policie není jasné, zda je vypuštění pneumatiky postižitelný přečin. Různé policejní jednotky na to mají různý názor. Není to nic, co by bylo v britském právním řádu uvedeno jako přestupek, a dosud se nic podobného neřešilo u soudu.

V České republice bychom ale důvod k potrestání zřejmě našli. „V našich končinách by se mohlo jednat o přestupek proti občanskému soužití, kde se hovoří o schválnosti, která může být potrestána pokutou až 20 tisíc korun. V případě, že by vypuštěním pneumatik vznikla škoda vyšší než 10 tisíc korun (například by se tyto pneumatiky poškodily), pak by se mohlo jednat o trestný čin poškození cizí věci,“ uvádí Jan Daněk, vedoucí oddělení tisku Policie ČR.

Nicméně v Británii se tento klimatický aktivismus šíří. Nevyhnul se Brightonu, Londýnu, Glasgowu ani Edinburgh a dalším.

reklama