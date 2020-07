Za každé narozené dítě by měl v Litomyšli přibýt jeden strom

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Iakov Filimonov / Shutterstock Výsadba by se mohla uskutečnit formou happeningu a byla by společenskou událostí nejenom pro rodiny. Ročně tak ve městě přibude zhruba sto stromů.

Každé nově narozené dítě z Litomyšle by mohlo mít ve městě zasazený strom se jménem a rokem narození a vysazení. Tento návrh uspěl spolu s dalšími v hlasování veřejnosti v prvním ročníku participativního rozpočtu. Město na něj přispěje 300 000 korun.

"Vybrali jsme už dvě místa, na jednom budou ovocné stromy a vznikne sad, na druhém bude vysázena alej," řekl starosta Daniel Brýdl (Generace 89).

Výsadba by se mohla uskutečnit formou happeningu a byla by společenskou událostí nejenom pro rodiny. Ročně tak ve městě přibude zhruba sto stromů. Stromy života pro Litomyšlata, jak se projekt jmenuje, bude zatím fungovat jeden rok. Příští rok jej do hlasování může navrhovatel přihlásit znovu.

Z participativního rozpočtu Litomyšl letos podpoří 300 000 korun také revitalizaci sportoviště "Wembley". Počítá se tam s pořízením multifunkční workoutové sestavy určené k posilování svalstva celého těla, montáží basketbalových košů a vyznačením hrací plochy. Součástí bude i zabezpečení a případná rekonstrukce fotbalových branek.

V hlasování uspělo i zvelebení Oseckého údolí, jehož cílem je oprava cesty, doplnění lavičky či odpočívadla a úprava zeleně. Pokud zbudou peníze, mohl by se nahradit most stržený povodní novou lávkou a vedle rybníka obnovit studánka. Čtvrtým podpořeným návrhem je pořízení automatizovaného externího defibrilátoru, který bude k dispozici v místě s výskytem většího množství lidí, například na náměstí nebo autobusovém nádraží.

