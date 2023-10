Zabité plemenné berany v Kojovicích má na svědomí pes či psi. Vyplývá to z analýzy DNA

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Na konci srpna postihla rodinnou farmu Nezbedů rána . Nad ránem bylo v ohradě usmrceno šest plemenných beranů, další čtyři pak byli dodatečně utraceni veterinářem. Vše nasvědčovalo tomu, že do ohrady vnikli vlci. Do CHKO Kokořínsko, kde se vlci vyskytují, to není na farmu v Kojovicích daleko. Rozhodně ne mimo migrační schopnosti vlků. Vlci byli tedy hlavní podezřelí. Jak ale ukázala analýza DNA, berany mají na svědomí psi.

„Zcela nově máme k dispozici výsledky analýzy DNA vzorků odebraných po útoku šelem/šelmy ze zabitých ovcí v Kojovicích. Vyplývá z nich, že pachatelem útoku byl pes či psi,“ píše Karolína Šůlová, tisková mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. DNA ze strženého srnce, který byl nalezen poblíž, se izolovat nepodařilo.

Odběry DNA při šetření škod vlkem na hospodářských zvířatech nejsou standardní součástí místního šetření. Odběr provedl pracovník Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, který byl na šetření jako odborná podpora Městského úřadu Mladá Boleslav.

„Odběry se provádějí zejména za účelem určení příslušnosti vlka k subpopulaci (nížinná, karpatská, alpská), identifikaci případných příbuzenských vazeb s jinými identifikovanými vlky a i jako identifikace jedince pro případ, že by se škody opakovaly a bylo třeba hodnotit četnost škod na stádech dobře zabezpečených hospodářských zvířat,“ vysvětluje Šůlová.

Psí DNA bývá podle ní zjištěna zřídka, jedná se o nízké jednotky za poslední roky.

