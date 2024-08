Zájem o klatovské karafiáty je velký, vedra i deště je ale také postihly

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Přečtěte si také | Oteplování ohrožuje výrobce parfémů - ničí květiny pro oblíbené vůně

Zájem o sazenice klatovských karafiátů, které se pěstují v Klatovech a nejbližším okolí 220 let, byl letos znovu mimořádný. Jejich pěstování v tomto roce ovlivnila vedra i deště. Mrazuvzdorné trvalky, které na rozdíl od běžných karafiátů voní a pěstují se pořád venku, kvetly letos o deset dnů dřív.Sedm set matečních rostlin, z nichž je z každé deset sazenic, se prodalo za čtyři dny, řekl ČTK Peter Pošefka, předseda klubu osmi pěstitelů 60 druhů klatovských karafiátů, kteří je vždy v červenci tři týdny vystavují v zahradě v centru města.

"Když jsem začínal před 40 lety, tak květenství začínalo kolem 1. července, dnes už je to posunuté o týden a letos o dalších deset dnů. Klimatické změny prostě jsou," řekl Pošefka. "Geneticky sice mají dané období květenství, ale plus minus 14 dní u nich nehraje roli," dodal. Karafiátům letos ublížily i tři průtrže, protože jakmile natáhnou vodu, zahnívají. V ideálním počasí bez deště by rostlina kvetla bez problémů měsíc.

Přečtěte si také | Británie rozkvétá dříve, pro opylovače to nejspíš moc dobře není

"Je to rarita, která se pěstuje jenom v Klatovech," řekl Pošefka. Kromě vůně a pěstování venku jsou hladké a nemají zoubkované okvětní lístky. "Abychom udrželi 60 odrůd, tak si každý z osmi pěstitelů drží 20 až 30 druhů, protože jinak by pěstovali jenom ty líbivé, ale my potřebujeme všechny," dodal.

Přečtěte si také | Globalizovaný obchod s květinami se začíná opět lokalizovat

Výstavu letos nečekaně navštívil prezident světové asociace pro pěstování hvozdíků; do této čeledi karafiáty patří. "Dozvěděl se o tom náhodou na nějaké konferenci. A divil se, proč Česká republika nedokáže takovou raritu a krásu prodat. ´Kdybychom to měli my, tak o Itálii a karafiátech ví celý svět, ale o Klatovech nikdo neví,´ řekl nám," uzavřel Pošefka.

reklama