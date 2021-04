Zámek Slatiňany otevřel zahradu, zatím bude přístupná o víkendech

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | marv1N / marv1N / Wikimedia Commons Otevřením zahrad a parků vybraných památkových objektů si také Národní památkový ústav připomíná nedělní Mezinárodní den památek a sídel. Na východě Čech jsou Slatiňany jediným zámkem, který zahradu otevřel veřejnosti.

Státní zámek ve Slatiňanech na Chrudimsku dnes po koronavirových restrikcích otevřel pro veřejnost zámeckou zahradu. Její hlavní zajímavostí jsou historické roubené domečky pro výuku šlechtických dětí. Zahrada, kterou památkáři nedávno celou opravili, bude zatím do konce dubna otevřená o víkendech od 10:00 do 15:00. Zámek zůstává kvůli vládním protiepidemickým opatřením nadále uzavřený. ČTK to řekl kastelán Jaroslav Bušta.

Dnes návštěvě zahrady nepřálo počasí. "Ráno bylo lehce nad nulou, dopoledne poprchávalo a přišli jen jednotlivci," řekl Bušta. Od května má zahrada standardní otevírací dobu od úterý do neděle. Další provoz po konci dubna ale bude záležet na vládních nařízeních související s epidemií koronaviru. "Snad je dnešní otevření zahrady takovým světýlkem na konci tunelu," věří kastelán v brzké otevření i interiérů zámku.

Otevřením zahrad a parků vybraných památkových objektů si také Národní památkový ústav připomíná nedělní Mezinárodní den památek a sídel. Na východě Čech jsou Slatiňany jediným zámkem, který zahradu otevřel veřejnosti. V neděli u příležitosti dne památek bude vstup do zahrady zdarma, jinak činí vstupné 30 korun na osobu.

Slatiňanská zámecká zahrada má rozlohu devět hektarů. Tvoří ji sbírka cizokrajných dřevin, květinové záhony, jezírko, dva altány, kaplička. Nejzajímavější stavbou je dětské hospodářství z 19. století. Sloužilo ke vzdělávání a hrám malých šlechticů, kteří měli poznat hodnotu práce a peněz. Bylo jakousi zmenšeninou venkovského statku, děti se tam staraly o zvířata i záhony.

Zámek ve Slatiňanech se po třech letech rozsáhlé rekonstrukce otevřel vloni v květnu. Kromě oprav fasád s původními barvami, oken, dveří, zámecké brány byla ve své původní podobě obnovená venkovní lodžie při západním křídle, která byla zbourána v 50. letech minulého století. Místnosti v přízemí východního křídla se proměnily například na návštěvnické centrum. Projekt Slatiňany - šlechtická škola v přírodě vyšel zhruba na 120 milionů korun.

Zámek byl postaven na místě gotické tvrze ze 14. století a v několika staletích prošel rukama tří desítek majitelů. Až poslední z nich, knížecí rodina Auerspergů, zámku vtiskla jeho současnou podobu. Rodinné sídlo s nejmodernějším technickým vybavením včetně kuchyně, ústředního topení a výtahu na jídlo užívali majitelé do roku 1945, kdy byl zámek zestátněn na základě Benešových dekretů.

