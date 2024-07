Závod triatlonistů na OH bude kvůli znečištěné vodě v Seině nejdřív ve středu

Radek Čuda 30.7.2024 11:50 Reaguje na Miloš Zahradník

Oni si tu otázku samozřejmě položili, ale narazili na technické a finanční limity, bo to by museli komplet přestavět celou kanalizační soustavu v Paříži. Což samozřejmě není reálné, a to ani kvůli OH.



Koupat se někde je jedna věc, lézt tam když tak nějak usoudím že by to mohlo být ok (a když se mi to nezdá, tak to prostě neudělám) je druhá věc ... ale tady nejde ani o koupání, už ten triatlon znamená jet 1,5 km na plné pecky, o dálkařině vůbec nemluvě, ani o tom, že by si závodníci mohli říci, že tohle se jim tedy moc nezdá a tak se na to vyprdnou. Pořadatel je povinen zajistit, aby podmínky pro závodníky splňovaly příslušné limity a je na něm, jak to udělá.



Prostě to Frantíci podělali, a jak beru, že triatlon asi přesunout nepůjde (kvůli zázemí pro ostatní disciplíny), tak doufám, že aspoň tu dálkařinu přesunou na kanál.

