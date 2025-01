Zemědělci by mohli prodávat víc drůbeže ze dvora, Ministerstvo připravuje úpravu vyhlášky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Felix-Emanuel Catana / Shutterstock Kuřata

Zemědělci by mohli prodávat ze dvora více kusů drůbeže, než bylo doposud možné. V současnosti lze legálně ze dvora prodat 2000 kusů drůbeže za rok, tedy 35 týdně, a to bez jakékoliv kontroly či registrace u krajské veterinární správy. V zahraničí jsou ale kvóty vyšší. Ministerstvo zemědělství proto připravuje úpravu vyhlášky, která by rozšířila počet kusů drůbeže k prodeji ze dvora. Na schůzi sněmovního zemědělského výboru to řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Navýšení kvót pro přímý prodej podporuje například Zemědělský svaz ČR.Výborný uvedl, že jeho úřad dlouhodobě podporuje zkracování výrobně-dodavatelských řetězců, což jde ve prospěch spotřebitelů. Ale zároveň si uvědomuje, že objem drůbeže, který mohou chovatelé za rok prodat, je výrazně nižší než v okolních státech. "Uděláme rešerši okolních států nebo států EU a podle toho připravujeme úpravu vyhlášky, pokud jde o drůbež," řekl.

Ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád řekl, že například v Chorvatsku činí limit 5000 kusů drůbeže za rok, ve Švédsku 10 000. Podle dat svazu je limit v Německu a na Slovensku 10 000 kusů ročně. Semerád ale upozornil na to, že nejde pouze o počty, ale také o podmínky, které musí chovatelé v daných zemích splnit. V Česku je podle něj nízká kvóta na prodej, protože je bez jakékoliv kontroly. Případnou změnu vyhlášky by musela notifikovat Evropská komise, dodal Semerád.

Podle svazu by navýšení kvót podpořilo lokálního produkci. "Současná pravidla nutí drobné farmáře čelit složitým a nákladným požadavkům na zřízení jatek, což je investice přesahující 1,5 milionu korun. Malým a středním podnikům se tak často přímý prodej nevyplatí, přestože o lokální potraviny roste zájem," uvedl Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR.

