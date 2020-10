Zemědělci na Chomutovsku zvažují kvůli hrabošům návrat k chovu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | James West / Flickr Řešením podle představenstva chomutovské agrární komory je větší různorodost rostlinné výroby spolu s důrazem na oživení výroby živočišné. Ta byla u velké části zemědělsky hospodařících subjektů v oblasti buď zrušena, nebo velmi výrazně potlačena. Nutná je podle představenstva také efektivnější spolupráce státní správy, zemědělců, ale třeba i silničářů. "V příkopech a náspech kolem silnic se hraboš totiž také nerušeně množí," uvedla chomutovská agrární komora.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Aktivita přemnoženého hraboše polního na Chomutovsku neustává. Vyřizování výjimek k použití přípravků na hubení hlodavců je podle zemědělců zdlouhavé. Řeší proto budoucnost, možnost návratu k chovu zvířat. ČTK o tom informovala Okresní agrární komora Chomutov. Krajská agrární komora požádala o pomoc stát. Ornitologové dříve upozornili, že jed se aplikuje na místech, kde žije kriticky ohrožený sýček.

Výnosy obilovin v okrese byly kvůli kalamitě hraboše polního nízké, oproti předchozím letům klesly o víc než polovinu. Ohroženy jsou nyní podle agrární komory porosty řepky ozimé, ozimých ječmenů a časně setých pšenic. "Mnohde situace vygradovala do obrovských rozměrů. Na řadě polí různých zemědělských subjektů došlo k totální decimaci porostů řepky, jež bude nutné přesít," uvedla komora.

Pěstitelé se nyní budou rozhodovat, zda vůbec a které plodiny zasít. "S velkou pravděpodobností můžeme říci, že mnohem větší procento ploch, než je obvyklé a efektivní, bude oseto jarními obilovinami," uvedla komora.

Představenstvo konstatovalo, že na zdejších polích byla místy až desetinásobně překročena kritická kalamitní mez výskytu hrabošů. Lokálně zjištěný a Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) potvrzený počet až 12 000 nor na hektar se po sklizni snížil na zhruba 4000 až 6000. "Ovšem po zasetí ozimých plodin atakoval již počet nor původní hranici," uvedlo představenstvo.

S použitím přípravků na hubení hlodavců musí souhlasit příslušné úřady. "Zkušenost je taková, že úřady žádosti vyřizují v horizontu týdnů, kdežto hraboš pracuje velmi rychle, kdy řádově v několika dnech je schopen zlikvidovat vše, co zemědělec na podzim zasel," uvedla agrární komora. Vedle aplikace přípravků zvýšenou dávkou do nor výjimečně ÚKZÚZ povolil i rozhoz, ale pouze na konkrétních pozemcích.

Česká společnost ornitologická na konci září ve zprávě zaslané ČTK uvedla, že z terénního průzkumu v severních Čechách vyplynulo, že zemědělci aplikují jed na hraboše i na místech, kde žije a loví kriticky ohrožený sýček. "Sýček je kvůli tomu ve velkém ohrožení," uvedl Martin Šálek z České společnosti ornitologické. Odbor životního prostředí Krajského úřadu Ústeckého kraje vydal následně informaci k podmínkám aplikace těchto prostředků z hlediska zákonné ochrany sýčka obecného a sovy pálené.

Řešením podle představenstva chomutovské agrární komory je větší různorodost rostlinné výroby spolu s důrazem na oživení výroby živočišné. Ta byla u velké části zemědělsky hospodařících subjektů v oblasti buď zrušena, nebo velmi výrazně potlačena. Nutná je podle představenstva také efektivnější spolupráce státní správy, zemědělců, ale třeba i silničářů. "V příkopech a náspech kolem silnic se hraboš totiž také nerušeně množí," uvedla chomutovská agrární komora.

reklama