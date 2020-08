Zemědělci v Ústeckém kraji kvůli hrabošům zvažují, zda zasít řepku

Karel Zvářal 14.8.2020 15:33 Reaguje na pavel peregrin

Tam je důležité počítat. Káně spotřebuje 4-6 hrabošů, poštolka 1-2, kalous asi 2 hraboše. Víc do sebe nedostanou, i kdyby jste měl na hektaru 10 berliček. Každý hraboš chycený v zimě se sněhem, kdy zejména téčka dravcům lov usnadňují, znamená o desítky méně (na ha) v progradační rok. Berličky je dobré instalovat hned po poslední seči či zasetí až do března-dubna. Jestliže na konci zimy jsou počty hrabošů vysoké, je namístě provést aplikaci do nor, ale to jde i v suché zimě, pokud jsou služby dravců nedostatečné. Káně se místy sletují na zamyšené lokality až v desítkách kusů, podobně i kalousi. Chce to průběžně (po měsíci) vyhodnocovat množství vývržků a vykousaných míst a podle toho aplikovat do nor. Plošná aplikace v létě je pro mě zprávou, že agronom dočista zanedbal své zimní povinnosti. Samozřejmě, že hraje velkou roli jak výběr plodin, tak i doba podmítky, posunutí setí a průběh počasí, kdy zimní plískanice srazí hraboše k nule.

