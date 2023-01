Zoo Ostrava má za sebou úspěšný rok, přibylo návštěvníků i zvířat Foto | Petr Lumpe / Zoo Ostrava V loňském roce se v zoo podařilo odchovat 2242 mláďat napříč všemi skupinami živočichů. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Ostravská zoologická zahrada měla loni úspěšný rok. Kromě dosud nejvyšší návštěvnosti se jí meziročně podařilo zvýšit počet chovaných druhů zvířat i počet jedinců. Do zahrady loni zavítalo přes 600 000 lidí, sdělila novinářům mluvčí zoo Šárka Nováková. Vysoký zájem návštěvníků zaznamenala zahrada už v lednu, kdy tam přišlo přes 12 000 lidí. Měsíců s rekordní návštěvností nakonec během roku bylo pět. Kromě ledna i březen, květen, říjen a listopad. Vysoké návštěvnosti podle mluvčí pomohly nejen teplé zimní a podzimní měsíce, ale také návrat návštěvníků z Polska po covidových omezeních. Celkově zoo loni navštívilo 606 735 lidí. "Jsme nesmírně rádi, že nám lidé prokázali takovou přízeň, a to i přes všechny těžkosti, které celý loňský rok provázely nás všechny," uvedl ředitel zoo Jiří Novák. Zahradě se dařilo také v chovu zvířat. "Zatímco na konci roku 2021 chovala Zoo Ostrava 5678 jedinců ve 442 druzích, na konci roku 2022 to bylo o více než tisícovku zvířat více – 6781 jedinců v 454 druzích. Několik nových druhů obohatilo druhovou skladbu v souvislosti s otevřením dvou nových expozic," připomněla Nováková. Zoo loni v srpnu otevřela dvě nová chovatelsko-expoziční zázemí pro vzácné primáty, pro makaky lví a gibony bělolící. "Oba druhy doposud obývaly stísněné prostory bez přirozené vegetace ve starém pavilonu primátů, makaci od roku 1978 a giboni od roku 2002. Primáti se tak dočkali nových chovatelských zařízení, která jim nabízejí mnohem více prostoru a celkové podmínky důležité pro jejich přirozené chování," uvedla Nováková. Náklady na vybudování nových expozic byly bezmála 106,5 milionu korun bez DPH. V loňském roce se v zoo podařilo odchovat 2242 mláďat napříč všemi skupinami živočichů. Nejvíce, celé dvě třetiny, jich bylo mezi rybami, nemálo také mezi ptáky a savci. Po dlouhých 14 letech se v únoru narodila v zoo dvě mláďata levharta cejlonského, která se jejich matce-prvorodičce podařilo úspěšně odchovat. Po pěti letech se s novým párem dočkala zoo i mláďat vyder malých a například díky narození sedmi mláďat onagerů se ostravské stádo tohoto vzácného kopytníka stalo největším stádem chovaným v lidské péči na světě. Čtrnáct mláďat přibylo také u alexandrů čínských a také skupina těchto papoušků patří k nejpočetnějším na světě. V uplynulém roce se uskutečnilo také více než 150 transportů zvířat. "Dovezli jsme několik zvířat k dopárování, pro doplnění chovné skupiny či pro obnovu krve. Jednalo se například o samce tayry ze Zoo Praha, samce lemura Sclaterova ze Zoo Mulhouse ve Francii nebo další chovnou samici šimpanze hornoguinejského ze Zoo Aalborg v Dánsku," uvedla vedoucí zoologického oddělení Jana Pluháčková. Ze zoo byla naopak odvezena zvířata, která pomohou rozšířit, založit či obnovit chov v jiných zoologických zahradách. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Ve zlínské zoologické zahradě se narodilo mládě tapíra čabrakového V pražské zoologické zahradě uhynulo slůně Amalee Zoo Praha buduje expozici pro koně Převalského, otevření plánuje na jaro 2024

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.