Zvyšující se hladina moří ohrožuje malé ostrovy. Tedy kromě těch, které nemizí, ale naopak rostou

Břetislav Machaček 20.12.2020 10:10

Když člověk pozorně čte všechny ty "vědecké" studie, tak se pozastavuji

nad tím, zda se opravdu jedná o vědu a nebo pouze o teoretizování na základě vlastního přesvědčení. Jeden bije alarmisticky na poplach a druhý to vyvrací, že vše špatné je zase pro něco dobré. Něco pravdy bude na obojím už z hlediska historie. Strašení, že při oteplení moří dojde

k vyhynutí korálů mi nějak nesedí, když tu koráli přetrvali i přes ta

období s daleko většími teplotami a nebo naopak ochlazením. Nebude to

zase tak? Pouze to nebude pravidlem, ale selektivně a tak to bude se

vším. On ten alarmismus se některým hodí do jejich byznysových plánů,

protože se na to zaměřili a jsou v tom světovými lídry. Tomu odpovídají

i zisky a perspektiva zisků nových. Škoda, že lidský život trvá tak

krátce a že si to nikdo z nás neověří v praxi za stovky a tisíce let.

Podléhat nějaké teorii je podobné jako nějakému náboženství. Je to často

pouze víra v horší, či lepší budoucnost, které se už nedočkám. Je to

jako víra o lepším bytí po smrti, odkud se ještě nikdo nevrátil a tak

jde pouze o tu víru. Do daleké budoucnosti nikdo nevidí a neví, zda to

bude horší a nebo lepší z hlediska Země a nebo lidstva v té dané době.

Já věřím na oteplování v rámci cyklů, které proběhly na Zemi mnohokrát

a ještě mnohokrát proběhnou i bez vlivu člověka. Ano, nyní na to vliv

asi má, ale pochybuji o tom, že tomu může zabránit třebas i úplným

zastavením produkce skleníkových plynů . Kdysi k tomu docházelo

i bez jeho vlivu a přesto tu život v různých formách přetrval dodnes.



