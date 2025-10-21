https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/fiakry-v-praze-se-stanou-minulosti.mesto-vypovedelo-konskym-povozum-najemni-smlouvu
Fiakry v Praze se stanou minulostí. Město vypovědělo koňským povozům nájemní smlouvu

21.10.2025 09:03 | PRAHA (Ekolist.cz) | Vít Hofman
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Steve Jurvetson / Flickr
Rada hl. m. Prahy v pondělí vypověděla Cechu fiakristů a povozníků Čech a Moravy nájemní smlouvu na stanoviště koňských povozů na Staroměstském náměstí. Fiakry na Starém Městě by tak měly s okamžitou platností definitivně skončit.
 
„Výpověď historické nájemní smlouvy z roku 1994 je formálním ukončením provozu fiakrů, které jsme vyřadili z tržního řádu už od 1. ledna 2023. Poslední téměř tři roky fiakry fungovaly na Staroměstském náměstí nelegálně a dostávaly pokuty od živnostenského odboru magistrátu,“ říká radní hl. m. Prahy pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

„Odborná veřejnost říká, že táhnout kočáry s turisty v centru města pro koně není vhodné, ať už kvůli rozpáleným a tvrdým povrchům komunikací, vysokým teplotám v létě, hluku, smogu, repetitivnímu chování či míšení s automobilovou dopravou,“ doplňuje radní Adam Zábranský.

Teploty asfaltu na silnicích mohou v létě dosahovat až 50 °C, v ulicích města až 55 °C. V období těchto teplých měsíců dochází k úpalům, přehřátí organismu koní, jejich horečnatým stavům a nezřídka také až k úhynu zvířete. O existenci tohoto rizika svědčí opakující se incidenty, kdy vlivem často vysokých teplot a zatěžování jsou zvířata zcela vyčerpána. Zaznamenány jsou také střety a dopravní nehody, v jejichž důsledku byla zvířata zraněna. Petici ochránců zvířat s názvem Kůň není stroj podpořilo více než 16 000 lidí.

„Rozhodnutí vypovědět smlouvu na stanoviště koňských povozů na Staroměstském náměstí vnímám jako logické završení dlouhodobé snahy hlavního města o zodpovědný přístup k ochraně zvířat. Tento krok je jasným signálem, že Praha chce jít moderní evropskou cestou a důsledně respektovat dobré životní podmínky zvířat,“ dodává Jiří Pospíšil, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury a péče o zvířata.

foto - Hofman Vít
Vít Hofman
Autor je tiskovým mluvčím Magistrátu hl. m. Prahy.
Pražská EVVOluce

