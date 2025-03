Letošní požáry v Los Angeles a změna klimatu: Riziko rozsáhlých požárů zvyšuje střídání velmi deštivých a suchých období

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | CAL FIRE_Official / Flickr V lednu propuklo na jihu Kalifornie několik požárů. Nejrozsáhlejší byl požár Palisades na západ od Los Angeles a požár Eaton na sever od města.

Klimatická změna významně zvyšuje pravděpodobnost a intenzitu extrémních požárů, jakými byly nedávné požáry v oblasti Los Angeles. Riziko rozsáhlých požárů v měsících s nedostatkem srážek je větší, pokud mu předchází období naopak na srážky vydatné, ve kterém se rozrůstá vegetace.Extrémní požáry vypukly v oblasti Los Angeles 7. ledna a jejich hašení trvalo 24 dní. Podle analýzy vědecké iniciativy World Weather Attribution (WWA) zvýšila změna klimatu pravděpodobnost extrémních podmínek pro vznik požárů v oblasti Los Angeles o 35 %. V pozměněných klimatických podmínkách narůstá také o 6 % intenzita požárů.

„Z analýz a dat vyplývá, že vlivem změny klimatu jsou kalifornská sucha v průměru delší o 23 dní ročně. To zvyšuje pravděpodobnost, že se suché počasí setká s pravidelnými zimními větry Svaté Anny. Rychlý vítr dokáže v suché krajině požáry rychle rozdmýchat a rozšiřovat,“ shrnuje závěry studie ředitel organizace Fakta o klimatu Ondráš Přibyla.

Srovnání srážkových úhrnů v oblasti Los Angeles v letech 1991-2020 s doplněnými sezónami 2022-23, 2023-24 a 2024-25.

K mimořádné intenzitě kalifornských požárů totiž přispěla kombinace tři faktorů.

Prvním z nich byly zimy 2022-23 a 2023-24 s neobvykle silnými srážkami. Horská města byla pod sněhem a docházelo i k sesuvům podmáčené půdy, připomíná server Earth.com. Dostatek vláhy podpořil také bujný růst vegetace.

Druhým faktorem bylo naopak následné mimořádně suché období v druhé polovině roku 2024 a na začátku roku 2025. To vedlo naopak k usychání vegetace. Nahromadění suché velmi hořlavé biomasy v krajině vytvořilo ideální podmínky pro šíření požárů. Od května 2024 region podle citované analýzy nezaznamenal výrazné srážky. Podle NBCnews spadlo od 1. října v jižní Kalifornii méně než 10 % průměrných srážek.

Posledním faktorem pak byly větry Svaté Anny (Santa Ana), které na začátku zimy oblast Los Angeles pravidelně zasahují. Tyto suché větry proudí z vnitrozemských hor směrem k pobřeží. I ony byly letos abnormálně silné. Objevovaly se informace o rychlosti větru okolo 100 kilometrů za hodinu. Obvykle bývá jejich rychlost poloviční, řekl Jon Keeley, vědecký pracovník z US Geological Survey a Kalifornské univerzity v Los Angeles v rozhovoru pro Mother Jones. V takových podmínkách se oheň velmi rychle šíří prostřednictvím větrem unášených rozžhavených uhlíků.

Kalifornie se nachází v oblasti středomořského klimatu, kde jsou požáry přirozenou součástí ekosystému. Původní křovinná vegetace jihokalifornského pobřeží, tzv. chaparral, je ohni přizpůsobená, některé druhy jsou na něm dokonce závislé. Požáry bývají nejčastější během suchého a horkého letního období. Příchod podzimních deštivých měsíců pak obvykle znamená konec sezóny lesních požárů.

Ale změna klimatu mění v oblasti Los Angeles také variabilitu srážek „Pravděpodobnost, že období mezi říjnem a prosincem bude v oblasti Los Angeles srážkově velmi chudé je kvůli změně klimatu 2,4x vyšší,“ upozorňuje Ondráš Přibyla.

„A krom toho, vyšší průměrná teplota sama o sobě zesiluje vysychání vegetace, což opět zvyšuje riziko vzniku a šíření požárů,“ pokračuje Ondráš Přibyla. Kvůli oteplující se atmosféře se vypařuje z rostlin a půdy více vlhkosti a krajina je sušší, i když srážek neubývá.

Odborníci někdy atmosféru připodobňují k „houbě“ nasávající do sebe vodu z povrchu. Klimatické změna způsobuje, že atmosféra dokáže absorbovat a následně uvolňovat více vody. „S každým oteplením o stupeň Celsia se kapacita atmosféry zadržovat vlhkost zvyšuje o 7 %, což zvyšuje závažnost sucha i záplav,“ píše Earth.com.

Srovnání délky suché části roku v oblasti Los Angeles bez a s vlivem současné změny klimatu.

Střídání srážkově velmi silných a naopak velmi suchých období nezažila v poslední době jen Kalifornie. Jedná se zesilující globální trend. Výkyvy extrémního počasí, povodně a sesuvy půdy vyvolané přesycenou půdou a sucha postihují i státy jižní Asie, severní Afriky nebo Oceánie.

Po této zkušenosti bude potřeba přehodnotit tradiční nejen kalifornské protipovodňové strategie. Místo rychlého odvedení povodňových vod do oceánu je potřeba zavést opatření, které by tuto vodu v krajině zadrželo pro následující delší období sucha. Podle Daniela Swaina, klimatologa z University of California v Los Angeles (UCLA), je důležité začít řešit rizika sucha a záplav společně.

A kromě adaptačních opatření je potřeba pracovat nadále i na snižování emisí skleníkových plynů. „V roce 2025 zůstávají možnosti světových lídrů stejné – buď dál těžit a spalovat ropu, plyn a uhlí, a čelit stále nebezpečnějšímu počasí, nebo přejít na obnovitelné zdroje energie a zajistit bezpečnější a spravedlivější svět,“ dodává Friederike Otto, spoluautorka studie, jedna z vedoucích iniciativy World Weather Attribution a odborná asistentka v oblasti klimatologie na Imperial College London.

Lednové požáry zasáhly 233 km2 zničily více jak 10 000 domů a vyžádaly si nejméně 29 obětí. Evakuováno bylo 200 000 obyvatel. Podle odhadů společnosti JPMorgan může částka vyplacená pojišťovnami přesáhnout 20 miliard dolarů. Tedy částku znamenající skoro ¼ výdajů českého státního rozpočtu, uvádí Fakta o klimatu. Celkové ekonomické ztráty by mohly dosáhnout až 50 miliard dolarů. Staly se nejničivější katastrofou v historii Los Angeles a potenciálně nejdražší v historii USA.

