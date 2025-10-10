https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/ustecka-fakulta-privezla-na-designblok-zavlazovaci-system-inspirovany-cinnosti-zizal
Ústecká fakulta přivezla na Designblok zavlažovací systém inspirovaný činností žížal

10.10.2025 11:10 | PRAHA (Ekolist.cz) | Jana Kasaničová
Zdroj | UJEP
Fakulta umění a designu UJEP se letos na Designbloku představuje hned deseti samostatnými instalacemi. Návštěvníkům nabídnou různorodý pohled na současný design, možnosti spolupráce, odvahu i vyprávění příběhů. Od 8. do 12. října jsou projekty ústeckých ateliérů, pedagogů i studentů k vidění na několika místech – na Výstavišti Praha, v Královském letohrádku i Uměleckoprůmyslovém muzeu.
 
Mezi nejvýraznější instalace letošní prezentace FUD UJEP patří projekt The Life Lenky Holubcové – inovativní zavlažovací systém Wormeec, inspirovaný činností žížal, jež přirozeně udržují půdní vlhkost. Kombinace skla a terakoty vytváří udržitelný, esteticky čistý produkt, který se chová ohleduplně k přírodě i rostlinám samotným.

Zdroj | UJEP

Silné emoce a kulturní přesahy přináší také porcelánová série Farma zvířat Heleny Beer Patelisové, v níž se zvířecí postavy mění ve svébytné symboly identity – od mytických bytostí po postmoderní ikony.

Marek Hanák & Veronika Tichá se zaměřují na inspiraci faunou: Tichá pomocí foukaných skleněných svítidel upozorňuje na vytrvalost a adaptabilitu podmořského života, Hanák na svých vázách rozvíjí dialog mezi technologií a hmatem inspirovaný mikrosvětem motýlích křídel či povrchy připomínajícími geologické vrstvení.

Ateliéry Sklo, Keramika a Oděvní a textilní design letos propojuje téma odvahy a hodnot. Výjimečnou pozornost si zaslouží i oceněná sklářka Hana Vopravilová, která v kolekci PAP experimentuje s dočasnými papírovými formami, jejichž struktura se stává klíčem ke vzniku unikátních skleněných objektů.

Zcela jiný, hravý pohled na design nabídnou výsledky spolupráce s firmou Merkur, se kterou spolupracovali studenti Produktového designu pod vedením Jana Čapka. Na spolupráci se zaměří také vedoucí ateliéru Keramika Antonín Tomášek, který představí výsledky mezinárodní spolupráce s Hong Kong Design Institute (HKDI).

foto - Kasaničová Jana
Jana Kasaničová
Autorka je tiskovou mluvčí Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
