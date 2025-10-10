Ústecká fakulta přivezla na Designblok zavlažovací systém inspirovaný činností žížal
Silné emoce a kulturní přesahy přináší také porcelánová série Farma zvířat Heleny Beer Patelisové, v níž se zvířecí postavy mění ve svébytné symboly identity – od mytických bytostí po postmoderní ikony.
Marek Hanák & Veronika Tichá se zaměřují na inspiraci faunou: Tichá pomocí foukaných skleněných svítidel upozorňuje na vytrvalost a adaptabilitu podmořského života, Hanák na svých vázách rozvíjí dialog mezi technologií a hmatem inspirovaný mikrosvětem motýlích křídel či povrchy připomínajícími geologické vrstvení.
Ateliéry Sklo, Keramika a Oděvní a textilní design letos propojuje téma odvahy a hodnot. Výjimečnou pozornost si zaslouží i oceněná sklářka Hana Vopravilová, která v kolekci PAP experimentuje s dočasnými papírovými formami, jejichž struktura se stává klíčem ke vzniku unikátních skleněných objektů.
Zcela jiný, hravý pohled na design nabídnou výsledky spolupráce s firmou Merkur, se kterou spolupracovali studenti Produktového designu pod vedením Jana Čapka. Na spolupráci se zaměří také vedoucí ateliéru Keramika Antonín Tomášek, který představí výsledky mezinárodní spolupráce s Hong Kong Design Institute (HKDI).
