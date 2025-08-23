Vídeňskou kanalizaci čistí první elektrovozidlo. Je tiché, úsporné a dokáže recyklovat vodu
„E-Flush nepředstavuje jen důležitý krok pro ochranu klimatu a zdrojů, ale zároveň dělá z Vídně ukázkové město v oblasti udržitelné infrastruktury,“ zdůrazňuje vídeňský radní pro klima Jürgen Czernohorszky. Využití vozidla každý den zabrání vzniku až 265 kilogramů emisí CO2.
Díky elektrickému pohonu je také mnohem tišší než běžné vozy se spalovacím motorem, což ocení Vídeňané hlavně při čištěních, která probíhají v nočních hodinách.
Podle společnosti Wien Kanal pohání E-Flush elektromotor o výkonu 500 kW (680 koní). Energii mu dodává baterie s kapacitou 508 kWh při napětí 800 voltů. Kanalizaci dokáže vyčistit pod tlakem až 120 barů s průtokem 300 litrů za minutu. Jeho nádrže pojmou až 2 700 litrů vody a 9 200 litrů kalu.
Společnost Wien Kanal spravuje ve Vídni více než 2 500 kilometrů kanalizační sítě, která denně odvádí zhruba půl miliardy litrů odpadních vod od 2 milionů obyvatel z celkem 180 tisíc budov. Síť se navíc každým rokem rozšiřuje až o 10 kilometrů a v průměru 5 kilometrů starších úseků se daří opravovat bezvýkopovou metodou.
O údržbu kanalizace se stará 450 zaměstnanců, kteří za den odstraní až 20 tun usazenin. Stav infrastruktury ověřují mimo jiné i speciální roboty, které v loňském roce zkontrolovaly přes 200 kilometrů potrubí.
