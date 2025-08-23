https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/videnskou-kanalizaci-cisti-prvni-elektrovozidlo.je-tiche-usporne-a-dokaze-i-recyklovat-vodu
Vídeňskou kanalizaci čistí první elektrovozidlo. Je tiché, úsporné a dokáže recyklovat vodu

23.8.2025 05:24 | PRAHA (Ekolist.cz)
První vídeňské kanalizační vozidlo na elektrický pohon se systémem recyklace vody.
Foto | Manu Grafenauer / Mezinárodní kancelář města Vídně v Praze
Vídeňská společnost obsluhující kanalizaci uvedla začátkem srpna do provozu nový čisticí vůz na elektrický pohon. Díky němu se výrazně sníží spotřeba vody, hlučnost i emise. Zároveň významně zefektivňuje čištění podzemní infrastruktury.
 
Nové kombinované vozidlo E-Flush je výjimečné hned v několika ohledech. Hlavní inovací je systém recyklace vody, která probíhá přímo uvnitř. Vůz odsaje z kanalizace směs nečistot, tekutou složku následně oddělí od pevných částic, přefiltruje ji a znovu použije při dalším čištění. Díky tomu lze denně ušetřit až 10 000 litrů vody.

„E-Flush nepředstavuje jen důležitý krok pro ochranu klimatu a zdrojů, ale zároveň dělá z Vídně ukázkové město v oblasti udržitelné infrastruktury,“ zdůrazňuje vídeňský radní pro klima Jürgen Czernohorszky. Využití vozidla každý den zabrání vzniku až 265 kilogramů emisí CO2.

Díky elektrickému pohonu je také mnohem tišší než běžné vozy se spalovacím motorem, což ocení Vídeňané hlavně při čištěních, která probíhají v nočních hodinách.

Podle společnosti Wien Kanal pohání E-Flush elektromotor o výkonu 500 kW (680 koní). Energii mu dodává baterie s kapacitou 508 kWh při napětí 800 voltů. Kanalizaci dokáže vyčistit pod tlakem až 120 barů s průtokem 300 litrů za minutu. Jeho nádrže pojmou až 2 700 litrů vody a 9 200 litrů kalu.

Společnost Wien Kanal spravuje ve Vídni více než 2 500 kilometrů kanalizační sítě, která denně odvádí zhruba půl miliardy litrů odpadních vod od 2 milionů obyvatel z celkem 180 tisíc budov. Síť se navíc každým rokem rozšiřuje až o 10 kilometrů a v průměru 5 kilometrů starších úseků se daří opravovat bezvýkopovou metodou.

O údržbu kanalizace se stará 450 zaměstnanců, kteří za den odstraní až 20 tun usazenin. Stav infrastruktury ověřují mimo jiné i speciální roboty, které v loňském roce zkontrolovaly přes 200 kilometrů potrubí.

foto - Chlum Michael
Michael Chlum
Autor je pracovníkem Mezinárodní kanceláře města Vídně v Praze.

