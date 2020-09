Alexandra Mateásková: Proč jsem držela hladovku?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Animal Rebellion

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zvolila jsem ultimátní formu protestu - hladovku - v reakci na nečinnost vlády v situaci bezprecedentního ohrožení společnosti a globálních ekosystémů v důsledku klimatické a ekologické krize.

Živočišný průmysl a rybolov má na svědomí klimatickou krizi, které čelíme. Je zodpovědný za kácením v pralesích, mrtvé zóny v oceánech, znečištění vody, vzduchu i půdy, statisíce klimatických uprchlíků, vznik pandemií a nezměrné utrpení miliard suchozemských i vodních živočichů. Nemůžu nečinně sedět a přihlížet, jak veškerá krása planety, kde žiji, mizí kvůli bussinesu, který obchoduje se životy, které mu nepatří. Posiluje mě vědomí, že všechny velké změny paradigmat v minulosti začaly odvážnými činy jednotlivých lidí. Bylo by mi ctí, považovat se za takového člověka. Až historie ukáže, zda jsme byli úspěšní. Do té doby volíme rebélii.

Jsem jednou z rebelek Animal Rebellion, které minulý týden zaplavilo prahu rebelii Spolu za život. Žádáme vládu a média, aby začala informovat veřejnost pravdivě o klimatické krizi, které čelíme, a její souvislosti s živočišným průmyslem a rybolovem a přijala přechod na spravedlivý rostlinný stravovací systém jako svoji prioritu.

Hladovku jsem ukončila čtvrtý den, poté, kdy jsem vylila do fontány Propadliště času na Kinského náměstí v rámci akce "Blood on your hands" ekologicky neškodnou červenou barvu, jako symbol krve všech zvířat mučených v živočišném průmyslu a rybolovu. První jídlo bylo meloun, stejně jako kostým, který jsem po celou dobu hladovky měla na sobě.

reklama