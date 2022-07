Arnošt Buček: Lesní požár může vzniknout i z nevědomosti

Břetislav Machaček 26.7.2022 14:20 Reaguje na Slavomil Vinkler

To skryté ohnisko může být někde ukryté týdny, než ho rozšíří

například vhodně nasměrovaný vítr. Rovněž tak to sklo tam může

ležet roky a pouze souhra náhod z něho udělá lupu pro zahoření.

Omezit a zakázat lze cokoliv, ale musí to mít skutečně smysl.

Veřejnost se vyloučí a strážce odhodí nedopalek cigarety. On

to přece tak dělá roky a nikdy nic nechytlo. Takto bohužel

přemýšlejí všichni včetně těch strážců a opravdu to nechytlo

hned, ale rozhořelo se až za týden. Totéž je bouřka, která

někde nebyla měsíc, ale strom zasažený bleskem doutnal měsíc,

dokud nezafoukal vítr a on nevzplál plamenem. Vznik není tak

podstatný, podstatou je množství vydatné potravy pro oheň a

tím jsou ty ponechané souše v lese a celoplošné pokrytí půdy

klestím.

