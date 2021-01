Blanka Lednická: Dejte prostor přírodě, překvapí vás

Břetislav Machaček 23.1.2021 11:23

Hezký příklad samozalesnění. 90% bříza, zbývajících 10 procent to, co sem

nalétlo, nebo bylo jinak zaneseno i lidmi(kaštanovník jedlý)a vysazeno lidmi (buky). Jako hospodářský les je to bezcenný porost a dá se říci,

že je to porost vhodný pouze k tomu pozorování. Zavést tuto praxi všude, tak to bude vypadat přesně tak, jak je popsáno. Převládnou pionýrské dřeviny, které při bezzásahu potlačí ty pomal urostoucí a hodnotnější.

Toto jsem popisoval u článku "vědců" o samozalesnění a o tom, že to není cesta k hospodářskému lesu, pokud to nebude les na palivové dříví. Pokus hezký, bezpracný a bez valného užitku, neboť zmíněné dřeviny lze záměrně sázet na okraje lesů, na různé skládky a jiné bezcenné plochy. Udělat z lesa takový náletový výtvor je plýtváním půdou k pěstování hodnotných

dřevin pro využití ve stavebnictví a nábytkářství. Na palivo lze mít

plantáže s vhodnějšími dřevinami, které zničí půdu už za dvě generace.



Odpovědět