Petr Blažek: Je potřeba otevřít diskuzi nad smlouvami typu Green deal

Jako sedlák si myslím, že by naše vláda měla využít současného předsednictví v EU a otevřít diskuzi nad smlouvami z minulosti typu Green deal a podobně. Tyto smlouvy byly v minulosti v rámci zeleného populizmu odkývány výměnou za štědré dotace do národních rozpočtů. Většina z nás vnímá změnu klimatu a potřebu se přizpůsobovat, to ale neznamená si totálně zničit celé hospodářství.Ve zpravodajství se čas od času objevují příspěvky, kolik lidí zemřelo za rok kvůli emisím. Tu je to milion, jindy zase deset milionů. Na světě před průmyslovou revolucí nežilo ani půl miliardy lidí. Díky této revoluci a později (hlavně po druhé světové válce) díky rozvoji spalovacích motorů došlo k velkému uvolnění lidí ze zemědělství a z těžkého průmyslu. Došlo k obrovskému mnohonásobnému navýšení produktivity práce. Díky tomu se velká část lidí mohla začít věnovat studiu, vědě, ale i takovým oborům jako jsou služby nebo kultura. V zemědělství tyto skutečnosti měly zásadní vliv na zvýšení výnosů plodin za podstatně nižší náklady a nižší náročnost na pracovní sílu. Když to shrneme, tak v konečném důsledku můžeme říci, že na světě žije díky emisím o 7,5 miliardy více lidí.

Přes 2 století svět upravujeme pomocí strojů a technologií. Došlo to tak daleko, že jsme v tomto množství lidí na těchto technologiích totálně závislí. Bez nich nebude voda, potraviny, teplo natož nějaké nadstavby jako kultura nebo dovolené. A všechny tyto technologie potřebují a budou potřebovat energii.

Jak už jsem psal výše, uvědomuji si nutnost změn při výrobě energií. To ale neznamená, že popřu fyzikální zákony a budu se řídit ideologií, kde hlavním kritériem je, jestli má auto výfuk nebo ne.

V minulosti strana (Brusel) a vláda rozhodla, co je bez emisní a co je emisní. To už je ze své podstaty nesmysl. Všechno, co dnes používáme, se minimálně pomocí emisí vyrábí. A u takových věcí jako jsou fotovoltaické elektrárny nebo akumulátory nejsou zrovna malé, proto se převážně vyrábí v zámoří, kde je levnější elektřina. Zároveň se u těchto technologií absolutně popřela cena. Zamázne se to dotací a je to vyřešeno. Tak se stalo, že díky hlouposti minulých vlád se v Evropě zavírali jaderné a uhelné elektrárny s tím, že je nahradíme OZE (občasný zdroj energie), které ovšem musí být stoprocentně zálohovány, nejčastěji plynovými elektrárnami. Zároveň se podporovala změna lokálních topenišť, tepláren a malých hutí zase převážně na plyn. Toto se dělo hlavně na základě toho cáru papíru, kde se psalo, co je emisní a co ne. Vůbec se nebrala v potaz skutečnost, že výroba energie v moderních odsířených elektrárnách má v konečném důsledku (od těžby, dopravy a spalování s podobnou účinností) stejnou ekologickou zátěž jako u plynových. Je to podobné jako u elektroaut. Lokálně jsou sice emise nižší, ale po započtení celého řetězce už to žádná výhra není, pouze je to dražší.

A tak jsme se dostali tam, kde jsme. Díky zelenému populizmu se vyřazovaly levné zdroje a nahrazovali jsme je drahými technologiemi, závislými na dovozu energií z ciziny.

Zajímavé je, že tu je určitá skupina lidí, typu pana Křetínského, kteří si to dokázali spočítat a skupovali špinavé uhelné elektrárny a podíly na plynovodech. Oni si na tom dnes pěkně mastí kapsu a my jim za to ještě musíme být vděční, protože nebýt jich, tak tu elektřinu nemáme vůbec.

Je smutné poslouchat hraběcí rady politiků, kde všude máme šetřit. Celá ekonomika je postavená na růstu a je jedno, jestli to je zboží, energie nebo služby. Jestliže si něco odpustíme, tak na druhé straně někdo přijde o práci. Samozřejmě, že každý z nás při pohledu na složenky šetří energie, ale dvě třetiny obyvatel nedosáhnou ani na průměrnou mzdu a z toho minimálně polovina jede od výplaty k výplatě. Tito lidé šetří trvale a jestli se zapojili do výměny kotlů, tak se mnohdy dostávají do neřešitelných situací. To je bohužel důsledek naprosto neekonomického myšlení bruselské garnitury. Je hrozné pomyšlení, že pracující člověk si musí žádat o dávku na bydlení nebo energie. Toto šetření se pravděpodobně promítne v mnoha domácnostech navýšením plísní. Dokonce i rady typu nepoužívat sušičky povedou k tomuto problému. Všechny moderně zateplené domy a byty jsou tak odizolované, že jste jak v igelitovém pytli. To znamená, že při sušení prádla v interiéru se vám tato voda vysráží na nejchladnějších místech a pokud neotevřete okno, tak se jí nezbavíte.

Navíc tyto úspory (jakkoliv jsou v současné době důležité) jsou zanedbatelné proti tomu, o kolik budeme muset v budoucnu zvýšit výrobu elektřiny. Přechod k nízkoemisní ekonomice bude prakticky celý přes elektřinu. Ať už se jedná o výrobu zeleného vodíku, nebo nějakých kapalných paliv, tak se pravděpodobně nejdříve někde vyrobí elektřina a pak z ní požadované palivo. To znamená, že do budoucna nejde o náhradu stávajících zdrojů, ale o jejich zněkolikanásobení. Když vezmeme příklad Třineckých železáren, které by při přechodu na zelený vodík potřebovaly skoro celou energii z Temelína (cca 2000 MW). Takových firem v průmyslovém Česku je mnoho. Náhrada například elektrárny Počerady (1000 MW) fotovoltaickými panely s výrobou vodíku by zabralo plochu okolo 150 km2. Takovéto čísla značí, že i když OZE bude mít své místo, tak bez nových jaderných zdrojů se neobejdeme. Jestli to myslíme se změnou vážně a nechceme opakovat chyby Německa, je potřeba rozjet výstavbu ne jednoho, ale rovnou 3-4 reaktorů, což by se samozřejmě promítlo i do jednotkové ceny. U OZE by se podpora měla soustředit na výrobní haly, kde co si vyrobí, to si spotřebují. Velké celky typu větrných farem by se měly podporovat pouze v souvislosti s technologiemi ukládání energie (vodík…). Přestat mrhat prostředky na výměnu uhelných elektráren za plynové a naopak zajistit si chod těch uhelných až do spuštění nových JE.

Každá země EU by si měla povinně zajistit energie na celý rok a ne pouze na dobu, kdy svítí sluníčko nebo příjemně fouká. Obchod mezi státy by se měl omezit pouze na vykrývání energetických špiček nebo na pomoc při řešení havárií, či plánovaných odstávek zdrojů. Sice se tvrdí, že dochází k decentralizaci zdrojů, ale opak je pravdou. Větrné parky, které jako jediné dokáží pohánět průmysl, jsou soustředěné v jednom severozápadním rohu Evropy a odtud musí docházet k obrovským přetokům energie napříč Evropou. Pak stačí banální oprava na vedení či porucha a hrozí blackout v několika zemích.

Když se vrátím ke svému oboru, myslím si, že co se týká potravin, čeká nás stejná krize jako s energiemi. Politici mají pořád představu, kolik Evropa vyrábí přebytků. Současná válka odhalila, do kolika zemí se vyváželi potraviny z Ukrajiny a hrozí světová potravinová krize. A to se válčí pouze v jedné zemi. Přes to se v Evropě výroba potravin neustále uměle utlumuje a nahrazuje se ekozemědělstvím. Tento obor u nás již pokrývá 20 % půdy, vyčerpá okolo 30 % dotací a vyrobí 3,5 % potravin. Přepočteno na dny v roce, tak cca 15 dní vás živí eko a zbývajících 350 dní hrozní klasičtí zemědělci, které neživí dotace, ale jejich produkty. Opět se vrátím k hraběcím radám, jak se nešetří. Potraviny, zvláště ty čerstvé, jsou rychlokazící se zboží. Každý z nás zažil, jak po příchodu ze supermarketu zjistil, že koupené zboží už je vlastně zkažené. Myslím si, že nikdo z nás se nechce vrátit do doby, kdy lidé byli nuceni jíst i zkažené nebo plesnivé jídlo. Žádný normální člověk jídlem nemrhá. Zde jsou asi největší rezervy ve veřejném stravování, kde se nakládají nějaké normované porce a pak se zbytečně vyhazují zbytky.

Evropa potřebuje do budoucna jak zemědělství, tak průmysl. A tyto sektory by měly mít šanci fungovat ekonomicky nezávisle na politicích. Jedině tak se zachová jejich schopnost vyrábět levné produkty, které obstojí v konkurenci na světových trzích.

