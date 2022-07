Petr Blažek: O budoucím vývoji by měli rozhodovat energetici a inženýři

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Jako sedlák si myslím, že evropský Titanik se potápí, ale na palubě v Bruselu se stále tančí. Jak jinak si vysvětlit současnou snahu zakázat spalovací motory. Médii proběhla celá řada materiálů a diskuzí, které jasně prokazují, že přechod na elektromobilitu sice pomáhá místním lokálním emisím, ale celkový dopad na ekologii je sporný, mnohdy až záporný. A už vůbec se tu neřeší provoz těžké stavební, zemědělské, vojenské techniky. Ale například i hasiči, sanitky a i určitá část autobusů, které musí být k dispozici v případě živelných a jiných katastrof. Kdo bude udržovat infrastrukturu rafinérií a čerpacích stanic, když nad nimi politici lámou hůl. Použiju-li příměr Titaniku, tak v Bruselu řeší, jak pomocí fotovoltaiky vyřešit klimatizaci v kajutách první třídy, ale rozpohybování motorů a čerpadel v podpalubí je příliš netrápí.A přitom právě tyto motory – průmysl – drží celou ekonomiku nad vodou. Ne, nejsou to dotace, jak se nám snaží politici vysvětlit.

Bohužel se vyplňují skoro všechny katastrofické scénáře, před kterými jsem za ty dva roky, co píšu příspěvky do Ekolistu, varoval. Začínaje nesmyslným nahrazováním uhlí plynem a nestabilními zdroji, což vedlo ke zdražení energií, přes zdražování potravin a konče obrovskou nestabilitou způsobenou inflací.

Ve velké míře za to mohou politici a jejich dotace. Začalo to v zemědělství a chudých regionech. Pak se to nějak zvrtlo a tu se musel dotovat energetický průmysl, jindy zase automobilový a skončilo to tak, že dnes je dotace na bydlení, na energie, na nákup automobilu, kotle, fotovoltaiku...

Tak se stalo, že nyní již prakticky 20 let podporujeme OZE, ať už přímými dotacemi nebo garantovanými cenami, a přesto nejsou konkurenceschopné. To ani dokonce po prudkém loňském zdražení energií a dokonce ani po vypuknutí války na Ukrajině.

Celá tato operace způsobila naprostou deformaci trhu, čemuž se museli podnikatelé přizpůsobovat. V Evropě se zrušily celé odvětví ekonomiky, protože jim byly ztíženy podmínky pro podnikání, zatímco konkurenci v zámoří nic takového nepostihlo. Tak se stalo, že i takový ekologický počin jako je výroba fotovoltaických panelů prakticky v Evropě skončila, kvůli umělému zdražování energie.

Současná válka na Ukrajině například odhalila, že Česká republika, kdysi sklářská velmoc, není soběstačná ani ve výrobě lahví na víno. Tento vysoce automatizovaný provoz, kde se lidská ruka výrobku prakticky nedotkne a přesto, kvůli drahým energiím, se u nás neudržel.

Nyní se europoslanci snaží zlikvidovat další odvětví ekonomiky – automobilový průmysl – a tím omezit právo jednotlivců na individuální dopravu. Rozhodují o tom lidé, kteří mají v celoevropském měřítku vysoce nadprůměrné platy a pro které auto není životní nutnost, jako pro lidi na venkově, pro ně je auto vizitka luxusu, kterou prakticky pro život ve městě nepotřebují. Tito lidé se ohánějí slovy o ochraně klimatu a slibují, jak se elektroauta zlevní.

Vůbec se neobtěžují zjistit, kolik milionů tun zeminy by se muselo vytěžit, aby se tyto jejich sny splnily. Akumulátory automobilů jsou plné vzácných kovů. Tyto kovy se nazývají vzácné (světe div se), protože jsou vzácné. A co hůř, když tyto prvky splácáte dohromady do baterií, tak jsou velmi těžko a rozhodně ne stoprocentně recyklovatelné. Na jejich těžbu je potřeba mnohem více energie a vytěžené hlušiny než například u oceli.

K tomu musíme připočítat prakticky celou výměnu a posílení, mnohdy několikanásobně, elektrické infrastruktury. Což znamená miliony tun mědí, které se musí zase někde vytěžit. Když si pořídíte jedno elektroauto (s nájezdem 100 km denně), tak si zdvojnásobíte v rodinném domě spotřebu elektrické energie. Dvě auta trojnásobek atd. Na toto navýšení není žádná síť dimenzovaná. A to samozřejmě nemluvím o sídlištích, horských hotelech, ale například i sezónních dálničních nabíječkách, kdy v době dovolených by potřebovalo dobít baterie v jeden čas desetitisíce automobilů.

Nikdo neubírá elektromobilitě její význam v městské a příměstské dopravě. Ale právě v důsledku výše uvedených skutečností by se měla používat pouze tam, kde to má význam. Nabízí se bateriové trolejbusy, městské taxíky, ale ani bych nebral lidem možnost si takové auto pořídit.

Zločin je v tom prosazovat taková opatření silou. Kdo z nás ví, co bude za 15 let. Před 15 lety jsme měli maximálně tlačítkové telefony a byli jsme rádi za pevné připojení k internetu.

Evropa je ve válce. Na Ukrajině za nás bojují se zbraní v ruce a rozhodují tam generálové. Zbytek Evropy je v energetické válce a přechod na nízkoemisní zdroje je věc ryze technologická, ne ideologická. Tím pádem by zde o budoucím vývoji energetiky a dopravní infrastruktury neměli rozhodovat politici, ale energetici a inženýři.

