Petr Blažek: Současná zelená politika nemá stanoveny priority

Jako sedlák si myslím, že necháme o naší budoucnosti rozhodovat lidi, kteří studovali humanitní obory. Tito lidé se vyznají v lidských právech, dokonce znají i práva zvířat, ale základní fyzikální a matematické znalosti se nenaučili.Pěkně v klidu klimatizovaných kanceláří nám předepisují co a jak máme stavět, vyrábět nebo pěstovat, aniž by se kdy sami nějakého výrobního procesu zúčastnili. A aby svoje záměry prosadili, tak používají dotace (peníze, které jsme museli nejdříve my vydělat a odvést je jako daně), čímž totálně deformují trh. Tito lidé vůbec netuší souvislosti a myslí si, že když nějakou věc zakážou nebo přikážou, tak je to vyřešeno. Zakážeme uhelné elektrárny, spalovací motory, pesticidy a je to vyřešeno. Někdo jim ukázal fotovoltaický panel a hurá, energetika je vyřešena. Jaksi jim zapomněli sdělit, že v zimě slunce nesvítí a současné akumulátory dokážou zálohovat pouze v řádu minut, maximálně hodin. Ukázali jim elektromobil a tím, že nemá výfuk, tak je to vozidlo, které neprodukuje CO2 a hurá, je to vyřešeno. Vůbec neberou v potaz, odkud se energie bere a kolik se jí ztratí při přenosu a nabíjení.

Tito lidé sice tvrdí, že zachraňují planetu na základě vědeckých zpráv o klimatické změně, ale už vůbec se neobtěžují si nechat udělat studie o dopadu a účinnosti změn, které nařizují. Více jak 20 let vymýšlejí, jak dusit spalovací motory, aby neprodukovaly oxidy dusíku. Většina těchto zařízení nejenže prodražuje jejich výrobu, ale i zvětšuje jejich spotřebu, tím pádem vyšší CO2. A pak se dozvíte, že asi 15 největších lodí světa vyprodukuje stejné oxidy jako všechna auta na světě.

Dál to nebude lepší. Předhánějí se v tom, kdo dříve zakáže spalovací motory, přičemž vůbec neznají, jak to bude ve stavebnictví nebo zemědělství. Oni vůbec neví, že například takový kombajn za den spotřebuje více nafty než 100 osobních aut. Na to, aby mohl fungovat na baterie, by si sebou musel táhnout asi 15 tunový vlek, přičemž polovina spotřeby by padla na valivý odpor, o utužení půdy radši ani nemluvit... A jelikož máme na dvoře čtyři takové kousky a ještě čtyři podobně žravé traktory, tak bychom na noc potřebovali elektrickou přípojku jak malé město a to ještě na několika střediscích, neboť se s technikou průběžně přemisťujete a elektřinu si na rozdíl od nafty v cisterně na pole nedovezete.

V rámci zelené hysterie rozhazují peníze bez určení priorit a tak se ve většině případů začíná od konce. Místo, abychom nejdříve řešily zdroje, tak zvyšujeme uměle spotřebu. Každý nový elektromobil, dokonce i každé tepelné čerpadlo, je další článek, který prodlouží život uhelných elektráren. Je potřeba nejdříve zabezpečit nízkoemisní zdroje a to rozhodně není plyn nebo biomasa. Je potřeba diverzifikovat do budoucna zdroje energií tak, aby se veškerá energie nepřenášela po drátech. To, co nyní zažíváme, jak se všechno snaží udělat na elektřinu, dělá naši společnost hrozně zranitelnou.

Sice naši zelení spoluobčané tvrdí, že když budete mít na střeše elektropanely, tak se vás nic netýká. Jenže pohromy nechodí za krásných slunečných a lehce větrných dnů. Bohužel, je můžete očekávat za zimních mrazivých a hodně větrných sněhových bouří. Za těchto podmínek OZE prakticky nefunguje a první, co při přírodních katastrofách, ať už to jsou vichřice, zemětřesení, záplavy nebo ohně, vypadává, je elektřina. My potřebujeme dál paralelní toky energií, něco jako je umělá ropa nebo plyn. Ale bohužel, o tom vůbec není slyšet, nejvíce se bojím, až nějaký chytrák vymyslí sanitku nebo hasičské auto na elektřinu.

Energetická bilance státu (unie) by měla být velice snadno spočítatelná. Z hlediska statistik je velice podrobně známá spotřeba i časový rámec spotřeby. Na základě těchto údajů lze relativně snadno navrhnout strukturu pevných tvrdých zdrojů, které nepodléhají přírodním vlivům, a OZE, které ovšem musí být náležitě (až pětinásobně) předimenzováno, aby se dokázalo vyrovnat s výkyvy počasí. Každý sedlák vám potvrdí, že jedno a to samé pole vám jeden rok dá úrodu osm tun pšenice po hektaru a jindy nedá ani dvě tuny. Jak se říká, pánu bohu neporučíme.

A stejně tak se musí počítat s výkyvy elektřiny z OZE. Zatímco pšenici dovezeme třeba z Austrálie, s elektřinou to tak snadné není. Ostatně, dnešní dny nám to velice názorně deklarují. Ačkoliv celkový výkon OZE v Evropě nedělá ani 30 %, tak stačí, aby pár dní nefoukalo, a je zaděláno na problém.

Teprve, když splníme tento první krok, můžeme pokračovat a začít z přebytků vyrábět syntetická paliva a vodík. A až poté můžeme začít mluvit o konci spalovacích motorů na ropné produkty. Jestliže se to snažíme dělat naopak, nejenže zlikvidujeme veškerý průmysl, ale určitě se dostaneme do katastrofických situací, kdy nebude dostatek energie ani na základní životní funkce státu.