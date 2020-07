Dana Balcarová: Vláda neplní cíle v ochraně přírody a krajiny, které si sama stanovila. Zaspala i v řešení sucha či povodní

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Victor Ranedo / Victor Ranedo / Ekolist.cz Vláda v oblasti sucha zaspala.

Vláda dostatečně neplní své závazky u ochrany přírody a krajiny, obzvláště opomíjí řešení sucha a povodňových stavů. Potvrdil to dokument vyhodnocující státní politiku životního prostředí za léta 2012-2020, který se v pondělí projednával na vládě. Za Piráty na neuspokojivý stav dlouhodobě poukazujeme, jeho dopady totiž ponesou primárně občané České republiky. Představili jsme například vlastní plán Vodu řešíme teď , který pomáhá bojovat proti extrémním změnám klimatu.

Já se ptám, z jakého důvodu vláda tyto problémy opomíjí? A co udělá pro nápravu a kdy? Dokument uvádí, že se to bude řešit až v dalším plánu do roku 2030. To je ale zcela nedostatečné a neřeší to podstatu problému.

Není možné dále platit ekonomický růst devastací krajiny. Pro Piráty je její ochrana nedílnou součástí rozvoje České republiky. To prosazujeme v zákonech, na jednáních sněmovního Výboru pro životní prostředí i na komunální úrovni. Příkladem jsou pirátské aktivity na záchranu mokřadu Žabák v Lysé nad Labem, zorganizování semináře Zeleň jako účinná klimatizace sídel v Poslanecké sněmovně a naše legislativní kroky umožňující přírodě blízkou revitalizaci vodních toků či silnější ochranu biodiverzity v krajině.

Stát svou politikou oklešťuje veřejný zájem ochrany přírody. V pondělí prezentovaný dokument dokazuje, že vláda neplní v této oblasti svoje vlastní závazky, což si vybírá skrytou daň, kterou všichni platíme, jenom se v závěrečných účtech Ministerstva financí ČR nezobrazuje.

