Daniel Pitek: Kalkulačka finančních dopadů připraveného strategického zemědělského plánu

Marcela Jezberová 7.1.2022 13:43

Jak to, že nikdo nemá kalkulačku? Já mám kalkulačku, seděla jsem nad jejím sestavováním několik hodin.

Výsledky variant návrh Strategického plánu, návrh ASZ v poměru k přímým platbám 2021. Uvažovány jen SAPS a greening u současnosti a BISS a CRISS u budoucí SZP:

Farmy do 150 ha: návrh SP - 13%, návrh ASZ + 34%

Farma 500 ha: návrh SP - 37%, návrh ASZ - 39%

Farma 1000 ha: návrh SP - 42%, návrh ASZ - 60%

Farma 1500 ha: návrh SP - 44%, návrh ASZ - 70%

Z toho je vidět, že návrh SP rozhodně nenadržoval "agroholdingům" a nesnažil se úmyslně poškodit malé farmáře.

Bohužel, pokud dojde k avizovaným změnám v SP, dojde k drastickému snížení

příjmů u zemědělců, kteří provozují živočišnou výrobu, protože zvířata chovají převážně větší farmy (a to i soukromé, které budou poškozené také). Z kalkulačky je vidět, že navýšení příjmů oproti současnosti není tak vysoké, aby pobídlo malé zemědělce k významnému zahájení živočišné výroby nebo je pobídlo k produkci zeleniny. Naopak, větší podniky - a rozhodně nejen "agroholdingy" budou hledat významné úspory v provozu - rychlé zrušení všech aktivit, které nepřinášejí zisk - ŽV bude u mnohých z nich na 1. místě. Dále dojde k útlumu zájmu bank o podporu zemědělského sektoru, protože již nebude platit, že zemědělci jsou solventní klienti. Utlumí se tak investice do rezortu, což je v přímém rozporu s proklamacemi nového ministra, že chce podporovat precizní zemědělství. Pokud k tomu ještě dojde k spolufinancování PRV jen na 35%, nebude se v zemědělství investovat téměř vůbec. Mnozí soukromí zemědělci pro větší podniky dělají služby, např. sklizeň plodin. Dovolím si odhadnout, že nebude mnoho takových, kterým výpadek příjmů ze služeb pro větší podnik, který nebude ochoten za ně zaplatit, plně nahradí zvýšení přímých plateb.

Suma sumárum, návrh ASZ je hřebíček do rakve českého produkčního zemědělství.

